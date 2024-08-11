宇宙人揪金曲歌后助陣開唱！　突公開超狂喜訊：要當二寶爸了

▲宇宙人移師高雄開唱。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

金曲樂團宇宙人《α：回到未來》20週年演唱會，8月10日移師高雄開唱，除了邀請楊乃文驚喜助陣，阿奎也在演唱會上無預警公布喜訊，在情人節與父親節雙重喜事加乘，宣佈家中將迎來第2位小寶貝，阿奎太太33與兒子小虎也到場同慶，歌迷狂尖叫獻祝福。

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▲▼宇宙人邀請楊乃文助陣當嘉賓。（圖／相信音樂提供）



當演唱完〈你以為〉時，宇宙人小玉一句話讓歌迷歡呼聲響徹雲霄，「今天特別邀請到我們的『搖滾繆斯』楊乃文」，楊乃文隨即出場，合唱她的經典歌曲〈靜止〉，方Q分享剛剛彈奏時，開心地笑到停不下來。阿奎也透露一直都覺得這首歌的吉他非常帥，可以一起表演真的圓夢。此次邀請到金曲歌后楊乃文，面對省話一姐，宇宙人做足準備，更誓言要挑戰「楊乃文擔任演唱會嘉賓話匣子最開的一次」，阿奎特別準備你問我答的遊戲，信心滿滿火力全開。



你問我答的題目從高雄美食喜好暖身，接著被問到若不當主唱，想擔任樂團中什麼樂手？楊乃文表示是：「節奏吉他手」，秒被方Q邀請：「非常適合加入宇宙人，因為我們正好沒有節奏吉他手！」楊乃文聽聞笑回：「那我得先學電吉他。」轉頭請阿奎「教一下」，讓阿奎受寵若驚直呼「不敢當」。接下來的題目「若要跟宇宙人一起去跑步，會選誰一起跑？」被楊乃文馬上婉拒，透露自己超討厭跑步，更話匣子大開，與歌迷大聲互動，讓方Q在一旁開心直喊：「我們成功讓乃文拉主KEY了，達成任務！」

而宇宙人唱到阿奎創作詞曲的《心向夏天》時，阿奎介紹著老婆33與兒子小虎的到來，接著無預警透露：「想跟大家分享好消息，小虎要當哥哥了，以後我們就是一家四口，還請大家多多照顧！」更以「Happy Valentine's Day」手寫字以及燦爛的雷射煙火綻放華麗的紀念，演唱完最後一首歌，全場宙友捨不得離去，宇宙人也在七夕情人節特別的日子，加碼再獻唱〈這就是我愛你的方法〉演唱會圓滿落幕。