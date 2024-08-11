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孫振比賽融入「UUUU手指舞」掀萬人熱議！　本尊認證：有人看懂好感動

記者劉宛欣／綜合報導

霹靂舞在2024年巴黎奧運首次成為正式比賽項目，台灣代表是孫振（Quake），他在第一場預賽中，迎戰摩洛哥的Billy以18比0的全票勝出。之後進行第二場預賽，以0比2（票數3比15）不敵荷蘭MENNO，最後一場再以0比2惜敗哈薩克AMIR，無緣8強。不少台灣觀眾都守在電視機前看比賽，其中就有人發現他的舞蹈動作中，竟加入了年初爆紅的手指舞，引起熱烈討論。

▲「台灣舞王」霹靂舞好手孫振。（圖／中華奧會提供）

▲孫振是首個代表台灣參加奧運霹靂舞項目的選手。（圖／中華奧會提供）

孫振雖無緣爭奪獎牌，但在社群上仍掀起了討論風潮，在對上MENNO的比賽中，有眼尖觀眾發現他將南韓人氣女團ILLIT〈Magnetic〉副歌歌詞「UUU」部分的手指舞，加入了舞蹈動作中，網友將該片段截取後放到Threads上，吸引了他親自留言證實，並開心地表示：「好感動，有人看出來。」

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▲孫振親自留言。（圖／翻攝自Threads）

▲孫振親自留言。（圖／翻攝自Threads）

網友紛紛留言表示「喜歡到不行」、「我以為他在結印，慢動作回放的時候才發現他在you you you」、「連我不太看跳舞的都看得出來」、「就評審看不出來（？」、「當下應該很多台灣人都有看出來，大家都會心一笑」、「看他很享受比賽，觀眾也看得好爽！」迴響相當熱烈。

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孫振, 2024巴黎奧運, 巴黎奧運, 2024奧運, 霹靂舞

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