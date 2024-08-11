楊丞琳低調上完4年英文課 「老師吐實1句話」她認心情複雜：我努力了

記者潘慧中／綜合報導

楊丞琳儘管工作忙碌，仍不時把握空檔精進自己。她11日便在Instagram限時動態分享低調上完4年英文課的心情，「我真的好努力」，粉絲看了都相當佩服她的毅力。

▲楊丞琳低調上完4年英文課。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



楊丞琳透露11日上完英文課後，老師告訴她昨天又是一季的結束，接下來即將面對新的教學計畫，「日後需要的是，在沒有語言環境的情況下，維持使用它的能力。」

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▲楊丞琳坦言聽完老師的話後，心情很複雜。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



楊丞琳坦言聽完老師的話後，心情非常複雜，「一方面覺得自己可以更好、還想再學習更多，另一方面替自己的堅持感到開心」，畢竟她總共上了8個學期、長達4年的英文課，「時間不會虧待我的是，我做到了一直以來想要的溝通無阻的狀態。」

▲楊丞琳覺得自己好努力。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



楊丞琳表示，雖然她仍無法像出國留學多年的人、或者母語人士一樣對答如流，「但我已經超越我自己了」，開心附上學習歷程做為紀念。

楊丞琳IG全文：

今天上英文課 老師告訴我

昨天又是一季的結束

接下來要制定新的教學計畫

因為我的課程 已在昨天 正式結束 日後需要的是

在沒有語言環境的情況下

維持使用它的能力

聽完老師說的話

我的心情很複雜 可能一方面

覺得自己可以更好 還想再學習更多

另一方面 替自己的堅持感到開心

畢竟八個學期 八個180天

總共四年的時間

我真的好努力

時間不會虧待我的是

我做到了一直以來想要的

溝通無阻的狀態

也許無法像出國留學多年的人

和Native speaker一樣

但我已經超越我自己了

開心 留個紀念