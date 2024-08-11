羅時豐78萬YT頻道真的清空了！　頻道更名「5字曝新動向」

記者黃皓瑋／綜合報導

「國民姑丈」羅時豐的YouTube頻道「羅時豐DL.不務正Ya」，日前無預警宣佈將全面下架影片，並傳出他疑似與合作多年的姪子張敏慎拆夥，讓大批粉絲相當錯愕。目前該頻道的影片已確定全部刪光，名稱也被更改為「不務正YA.侄（姪）子出租中」，頻道的下一步動向引發關注。

▲「羅時豐DL.不務正Ya」已清空、更名。（圖／翻攝自YouTube／不務正YA.侄子出租中）



「羅時豐DL.不務正Ya」由羅時豐與擔任製作人的張敏慎合作經營，頻道開設4年來訂閱數累積至78萬，然而羅時豐的團隊9日發佈聲明，宣布頻道將轉換管理團隊，過去的影片將於今（11日）下午1點以後全面下架。稍早該頻道被發現頁面已經完全清空，而頻道名稱中的「羅時豐DL.」也被刪除，取而代之的是加上了「侄子出租中」5個字。

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▲羅時豐過去與姪子的合作，深受網友喜愛。（圖／翻攝羅時豐IG）



張敏慎日前透過社群平台發聲，坦言自己是跟大眾同一時間看到該聲明，也喊話：「未來，我會繼續經營『不務正YA』頻道與製作，頻道是我的啦。」另一方面，羅時豐的團隊則透露，羅時豐將來會轉戰外甥謝毅宏的頻道，消息一出讓網友懷疑，他與姪子張敏慎似乎已結束合作關係。