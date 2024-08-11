周杰倫親回反骨培根！謀七夕福利「追星成功」　曬截圖嗨喊：被偶像回覆

記者高語璠／綜合報導

藝人周杰倫2015年與昆凌結婚，育有2女1子，一家5口幸福美滿。不時與粉絲分享生活的他，10日PO出與老婆甜蜜同框畫面，祝福大家七夕情人節快樂，貼文發布後，立即吸引33.5萬人按讚朝聖，其中包括了網紅「反骨男孩」成員培根，寫下「該出一首可愛老婆了」，意外釣出本尊做出回應。

▲反骨成員培根被偶像周杰倫回覆。（圖／翻攝自Instagram／jaychou、raopeisheng）

周杰倫日前更新貼文，發出甜蜜的放閃照，只見昆凌自然地將手放在老公肩上，面帶笑容看向鏡頭，後方搭配如同童話般的白色房子以及藍頂教堂，畫面美得像幅畫。他在文中寫下，「祝大家七夕情人節快樂」，此外背景音樂也隱藏了小巧思，選擇了〈可愛女人〉來向老婆告白。

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▲周杰倫10日在IG貼出與昆凌的放閃照。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

隨後身為周杰倫鐵粉的培根，第一時間在留言區為昆凌爭取禮物，此舉讓周杰倫現身親回「唉呦」，培根見狀趕緊將畫面截圖轉發在社群網站，難掩興奮之情地說：「我被偶像回覆了。」在網路上掀起熱烈討論。

▲反骨成員培根被周杰倫回覆後，將畫面截圖轉發在限時動態。（圖／翻攝自Instagram／raopeisheng）