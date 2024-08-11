記者吳睿慈／綜合報導

南韓39歲諧星鄭朱莉（정주리）2005年徵選進入電視台SBS以喜劇演員出道，她2015年嫁給圈外人後，同年12月誕下第一胎，後來連續又懷3胎，她透過頻道釋出一家六口幸福生活，沒想到，她7月驚喜宣布第五胎消息，11日公佈性別一樣是男孩，令她哭笑不得，粉絲則笑虧「可以組足球隊了」。

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▲鄭朱莉懷上第五胎。（圖／翻攝自鄭朱莉IG）



鄭朱莉日前受訪時，她透露從第一胎到第五胎皆是「意外中獎」，一連生了4個兒子，7月宣布懷孕，因為「又」一胎，因此把孩子胎名取為「又又」，她雖表示「無論什麼性別，只要小孩健康就好」，但還是對女孩抱有一絲絲夢想，她形容如果是女生就會是未知的世界。

▲鄭朱莉一家七口，第五胎在肚子裡。（圖／翻攝自鄭朱莉IG）



11日首度公開孩子性別，她戳下氣球的瞬間，藍色紙花散落於四周，正式公佈小孩性別為男孩，她在紙碎中轉圈圈，並爽朗大笑表示「太感謝了，我是五兄弟的媽媽了。」女兒夢再次離她遠去。

雖然連續5胎都男生，但鄭朱莉強調小孩健康就好，「希望我們『又又』健康出生，請給予祝福」，身為女兒絕緣體，她不忘自虧：「我的人生so special （真特別），真有趣！」第五胎性別公開後，粉絲驚呼「國家要頒獎給妳了，提高生育率」、「恭喜」，也有網友回應「性別不重要，小孩健康最重要」。