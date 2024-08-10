宇多田光小巨蛋開唱神曲〈First Love〉　內疚哭了：花25年才來⋯

記者吳睿慈／台北報導

日本國民天后宇多田光出道25年首度來台，她出道以來唱紅很多經典夯歌，尤其是〈First Love〉傳唱至今，粉絲朗朗上口。她10、11日連續兩天在台北小巨蛋開唱，看到萬名粉絲等了她25年，演唱會尾聲，她忍不住哭了，內疚道歉：「我花了25年才來這裡，對不起。」

▲宇多田光首度來台開唱。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影cherry chill will.）



宇多田光首度來台演出，她釋出最大誠意，全程用中文與粉絲交談，第一首歌間奏時，她露出溫柔笑容喊著「大家好」，瞬間逼哭等了許久的歌迷，她寵粉100分，在唱到〈Wait & See～Risk～〉時，她邁出步伐朝舞台左右兩側最底端走去，舉起手向2樓座位區的觀眾揮揮手，作風非常親民。為了台灣歌迷勤學中文，她用中文打招呼：「你們好嗎？大家好，我是宇多田光，好開心來到台北，謝謝你們今天來，請多指教。」咬字很清楚，展現用心程度。

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在唱到神曲〈First Love〉以前，她不忘再次用中文與歌迷交流，為了確認聲調，開口講話前還用手指頭比劃一番，模樣相當可愛，確定發音後，她才鼓起勇氣說：「天氣很熱，記得多渴水，謝謝，請聽下一首歌。」暖心叮嚀融化大家。接著，歌曲〈First Love〉前奏一下，萬名歌迷雞皮疙瘩狂冒，全場舉起手機燈為她照亮小巨蛋，氣氛超感動。

▲讓粉絲等了25年，宇多田光小巨蛋內疚到哭了。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影cherry chill will.）



首度來到台灣，宇多田光很擔心有語言隔閡，細心的她，切換別的語言前，還用日、英文雙語詢問：「我講日文好？還是英文好？」台下觀眾叫她「兩個都講」，她果然切換雙語：「這是我第一次演唱會，我很擔心語言方面該怎麼交流，但你們amazing ，謝謝！」她望向座無虛席的台下以及2、3樓，擔心詢問：「上面蛋頂很高，你們不害怕嗎？還好嗎？」

▲宇多田光看到小巨蛋滿滿觀眾致歉。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME、攝影cherry chill will.）



看到萬名粉絲等了她25年，演唱會尾聲，她感性表示旁邊螢幕是特地加的，「希望能讓大家都可以看得到，這次是25週年巡迴演唱會，我想跟大家一起慶祝25週年，因為一直感受到大家的支持」，她忍不住哭了，內疚地用英文道歉：「我一直都知道大家在支持著我，一直想說要來，但我花了25年，才來到這裡，我很抱歉。」