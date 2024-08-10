阿滴全英文戰外媒「林郁婷是女性」！　歡迎網友複製留言聲援

記者蔡宜芳／綜合報導

「台灣拳后」林郁婷近日出戰巴黎奧運，沒想到卻莫名捲入性別爭議，讓不少名人都出面替她打抱不平。而經營英文頻道起家的YouTuber阿滴，更是利用自己的語言優勢，直接對槓外媒，力挺林郁婷。

▲林郁婷莫名陷入性別爭議，阿滴在社群以英文回擊不實消息。（圖／達志影像、翻攝自阿滴IG）

阿滴近日不斷在社群聲援林郁婷，面對有外媒、外國網友稱林郁婷的染色體是XY，他都以全英文反駁「那是毫無根據的事實」，並強調林郁婷無論是身份證、各項比賽的身體檢查，以及參加奧運的所有相關檢查，都顯示其為「生理女性」，這點完全無庸置疑。

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▲▼阿滴回覆外媒、外國網友的質疑。（圖／翻攝自X／durayray）

對於阿滴的舉動，網友都紛紛感動表示「謝謝你站出來」、「感謝阿滴用英文幫忙回覆」。而阿滴也歡迎網友複製他的英文留言，為林郁婷聲援，並氣得大呼：「X真的一堆假新聞！」

此外，林郁婷雖飽受輿論攻擊，但仍不影響她爭奪金牌的決心。她將於台灣時間11日凌晨3點30分出戰金牌戰，對戰波蘭女將塞雷梅塔。

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