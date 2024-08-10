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趙自強女兒13年才知水果奶奶真實身分　卻不戳破原因在此

記者葉文正／台北報導

公視暑假年度兒少品牌《2024FUN出大能力 公視遊樂派對》，8月9日至8月11日在新光三越台北信義新天地A9九樓舉行，今(10日)有《水果冰淇淋》主持人水果奶奶見面會，水果奶奶本尊趙自強也笑說：「女兒（13歲）應該已經知道我的身分，但是她不說破。」覺得女兒仍處在開心的童年，讓他很欣慰。

▲▼公視遊樂派對」 歡樂舞台-水果奶奶見面記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲公視遊樂派對」 歡樂舞台-水果奶奶見面記者會。（圖／記者李毓康攝）

今天趙自強宣布《水果冰淇淋》已經26年了，「節目一直有人鼓掌，就一直向前行，我常常碰到媽媽帶小孩來看我，其實是小朋友的媽媽看我節目長大，未來希望看到第三代的觀眾，看到我們的節目，公視在沒有廣告壓力追求下，還有捐款，這樣才能支持這樣的兒童節目，我們在棚內搭景，有人偶有手偶，動畫跟闖關，內容豐富。」

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▲▼公視遊樂派對」 歡樂舞台-水果奶奶見面記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲水果奶奶未來將在小公視播出。（圖／記者李毓康攝）

趙自強說，未來還會有更多年，當初的設定水果奶奶是65歲，所以他還不到退休的年齡，所以加了更多的心，「感謝節目幕前跟幕後，我們還有過電影，跟小朋友還有無形合作。還要挑戰新的唱跳，雖然是26年的老牌節目，但同時要求新求變。要開小公視頻道，這構思已經2、30年，很不容易，終於要在今年開台了，最新一季就要於8月20日開播，未來節目也會在小公視播出，在兒童界是大事。

▲▼公視遊樂派對」 歡樂舞台-水果奶奶見面記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲趙自強笑說在家絕對不會水果奶奶上身。（圖／記者李毓康攝）

而趙自強之前曾說過，女兒不知道水果奶奶就是他，如今卻有變化：「不管是我女兒或是其他小朋友，他們會自己呵護一個夢，他們自己不說破，這個心態是很美妙的，不管什麼節目都要觀眾，這是人類行為很有趣的一件事，小朋友也不會去說，只要記得從小就看水果奶奶就好。」

趙自強說，不喜歡孩子們只看手機，很多大人讓手機當保母，應該搶過小朋友的視線，讓他們看到更好的東西，希望一起有競爭，再去更新技術與表演去吸引小朋友。孩子們有防疫新生活，開始注意清潔，會保護自己也會保護別人。

不過他扮演的水果奶奶，有時候會被小朋友質疑性別，只要被小朋友質疑性別，趙自強也會說：「我當然說我是真的，當你覺得水果奶奶不是水果奶奶的時候，你就離開了童年，他們相信童話跟神話，我們就負責呵護夢想。」

他也被問到，有的小朋友面臨被霸凌或狼師出現，該如何應對？他也認為：「我們工作是勾勒出很多美麗的泡泡，但現實生活會有傷害小朋友的事情，我們要一起保護，注意自己身體的範圍，儘可能的小心與防護，要教會他們保護自己。」他也說在家裡跟女兒相處時，絕不會水果奶奶上身，因為這樣太可怕了。

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