炎亞綸改本名認了：媽媽很難過！　花四位數選「孺字」有玄機

記者黃庠棻／台北報導

男星炎亞綸今（10）日出席三立新戲《Q18量子預言》首映會，導演周美玲、主演石知田、李千娜也都一同出席，這是他陷入桃色風波後，久違坐下與媒體深聊，除了大方認愛之外，他也談及了消失演藝圈這段期間的心路歷程，整個人的狀態看起來相當沉穩。

▲炎亞綸、李千娜、石知田出席《Q18量子預言》特映會。（圖／記者黃克翔攝）

炎亞綸一坐下就坦言「還沒做好準備」面對媒體，幸好今天記者會出席的藝人都是拍戲的夥伴，加上自己與周美玲導演也有私交，周遭都是熟悉的人，讓他感到相當安心。他在被問到是否全面復出演藝圈時，則表示先專心宣傳《Q18量子預言》，還有海外的見面會、演唱會，至於新戲約找上門一事，則低調點頭默認。

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▲炎亞綸、石知田出席《Q18量子預言》特映會。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，炎亞綸也談到了更改本名的過程，他將本名吳庚霖改成吳秉孺，透露在消失演藝圈的這14個月中接觸了玄學，改名也是間接因為玄學影響，也接觸了幾個老師過後才確定改的，坦言「媽媽滿難過的」。

▲炎亞綸分享改名的過程。（圖／記者黃克翔攝）

而炎亞綸談及改名的契機，認為原本的自己心情比較浮動，他希望透過改名讓自己的內心更加穩定，也透露之所以會選擇「孺」字，是因為老師說屬牛的他必須要有老鼠的幫助，在被問到改名花了多少錢時，他則淡淡地表示「差不多四位數」。