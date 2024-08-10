蔡旻佑出戰《披荊斬棘4》　「許光漢也來應援」全場暴動

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手蔡旻佑出道18年，決定跨出舒適圈接受全新挑戰，參加熱門陸綜《披荊斬棘4》錄製，日前播出的初舞台演出，蔡旻佑如王子般以一襲靚白西裝帥氣登場飆唱成名歌曲〈我可以〉迎戰，他特別在音樂編曲上加入弦樂、更取樣了經典〈小星星〉旋律，還邀來許光漢特別錄製打call加油語音，讓全場尖叫聲不斷。

▲蔡旻佑參戰《披荊斬棘4》。（圖／人見人愛娛樂提供）

蔡旻佑在得知這個錄製機會時就立刻答應：「毫不猶豫就決定參加，我喜歡挑戰也熱愛舞台，出道快滿十八沒做過什麼瘋狂決定，想盡情瘋玩過，自己還在演藝青春期、年輕氣盛，除了想突破舒適圈，也想拓展交朋友圈，更想在《披哥》的舞台上滿十八。」至於初舞台選唱〈我可以〉原因？蔡旻佑說：「是我的代表作，也是大家最熟悉我的歌，初舞台只有一分鐘篇幅，我希望能快速讓哥哥弟弟以及觀眾朋友把我和我可以這首歌快速連結，也對自己和觀眾堅定地說：披哥舞台，我可以！」

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不過在長沙long stay期間，他幾乎體力要透支，「連續25小時的真人秀和公演，常常最後一天出關已經天亮，根本沒時間好好體驗長沙，連解放西路都還沒機會去，每趟回程總是（在機場）到處亂睡，跟我想像中的長沙long stay差很大。」他也透過品嚐糖油粑粑、黑臭豆腐、四方坪夜市小吃來補充體力慰勞自己。

▲蔡旻佑錄節目錄到體力幾乎透支。（圖／人見人愛娛樂提供）

籌備演出期間，蔡旻佑讓自己保持平穩心情，「沒有焦慮耶，反而覺得興奮， 期待我可以燦爛星空升級版本能帶給大家全新感受。」至於覺得自己表現如何？他笑說：「好濕好熱一直噴汗，美中不足的是好短，才一分鐘，表現算是可 圈可點。過程蠻爽，有高潮有激情，交換彼此心靈最深處的秘密故事。」除了錄製節目 ，蔡旻佑宣告將於9月28日在馬來西亞開唱，新作品也在籌備中。