快訊／炎亞綸七夕點頭認愛了！　「穩交3年半」羞曝對象：很木頭

記者黃庠棻／台北報導

三立新戲《Q18量子預言》講述AI科幻，今（10）日該劇舉辦首映會，導演周美玲、主演炎亞綸、石知田、李千娜都一同出席，其中炎亞綸、石知田在片中分別飾演黑子與白子，談到拍戲過程，不約而同透露私底下都有好好研究量子力學。

▲炎亞綸出席新戲發佈會。（圖／記者黃克翔攝）

炎亞綸久違坐下與媒體深聊，被問到感情世界，他先是害羞低頭微笑，沈默了好幾秒，接著默默點頭認愛，坦言目前已經交往約3年半，對方陪他走過這一段人生低潮期，他直呼「他是很重要的人」，並透露對象算是半個圈內人，屬牛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲炎亞綸點頭認愛。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸 Aaron Yan）

而適逢七夕，炎亞綸大方承認戀愛ing，表示自己經歷過感情上的不順，因此很不容易完全付出自己，但遇到了現在的對象後，他直呼「就算受傷，也願意將感情完全付出」。這段甜蜜告白也讓李千娜、石知田在旁笑虧「很浪漫」，而炎亞綸則是回應「還好耶，他偏木頭」。

▲炎亞綸七夕認愛。（圖／記者黃克翔攝）



炎亞綸陷入METOO風波後，演藝事業停擺了14個月，終於在7月初獲判緩刑，今（10）日出席新戲《Q18量子預言》記者會，也是他久違坐下與媒體深聊，只見他穿著輕鬆的T恤、休閒褲現身，髮型特意挑染了金髮，不只氣色紅潤，整個人的狀態也非常好。