韋禮安《披荊斬棘4》對戰弟弟組獲勝！　出道15年親揭上節目原因

記者蔡琛儀／台北報導

韋禮安出道至今15年，近日受邀參與熱門陸綜《披荊斬棘4》，並在節目的初舞台合作秀與蔡旻佑、王錚亮、秦昊以〈愛就一個字〉登場對戰弟弟組，最終拿下勝利，此外他也在初舞台的個人演出中，改編經典代表作〈女孩〉，讓全場嗨翻。

▲韋禮安參戰《披荊斬棘4》 。（圖／《披荊斬棘第四季》節目劇照）

韋禮安至今發行的音樂作品都獲得各界高度評價，像是〈女孩〉、〈還是會〉、〈如果可以〉等，各界翻唱在網路上廣為流傳，還有許多選秀歌唱節目的選手會選唱他的高難度歌曲〈狼〉，韋禮安表示心懷感謝，「一輩子光是能夠有一首傳唱度非常高的歌，對音樂人來講都非常不容易，很謝謝大家一直都喜歡這些歌曲。」

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他也透露之所以決定接受《披荊斬棘的哥哥4》的挑戰，也是希望「大家可以更了解〈女孩〉、〈如果可以〉這些歌曲的原唱人是韋禮安」，他在參與節目前，也向上一季的參賽好友、八三夭主唱阿璞討教，他表示，「阿璞告訴我《披荊斬棘的哥哥》會是這輩子最充滿挑戰性的通告，但同時也會是最有成就感的一次經驗。」

▲韋禮安想讓大家更了解自己。（圖／《披荊斬棘第四季》節目劇照）

而韋禮安在節目期間努力打破「I人社交」的心魔，開啟「E人模式」，融入節目團隊廣交朋友，期間也得到很多圈內好朋友的支持與鼓勵，包含蘇打綠主唱青峰透過語音留言，為他隔空加油。此外，韋禮安被問到有沒有想推薦其他朋友來參與節目？他表示推薦蘇打綠團長阿福參加，開玩笑說：「因為我覺得他有點需要減肥了…」更透露有位音樂人好友一直很想參與《披荊斬棘的哥哥》，但因為不可抗力的因素沒辦法實現，而這位好友正是金曲歌后魏如萱，讓現場笑翻。