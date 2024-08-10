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直擊／炎亞綸久違公開露面！　「消失演藝圈14個月」新作播出日曝

記者黃庠棻／台北報導

三立新戲《Q18量子預言》講述AI科幻，原預計2023年推出，豈料接連遇上劇中演員出事，包括宥勝涉性騷、炎亞綸遇上桃色糾紛等，戲的進展也受到影響。不過隨著炎亞綸獲判緩刑，復出演藝圈，今（10）日該劇舉辦首映會，他也久違地公開露面了。

▲炎亞綸。（圖／記者黃庠棻攝）

▲炎亞綸久違露面。（圖／記者黃庠棻攝）

炎亞綸陷入METOO風波後，演藝事業停擺了14個月，終於在7月初獲判緩刑，今（10）日出席新戲《Q18量子預言》記者會，也是他久違公開出席記者會，只見他穿著輕鬆的T恤、牛仔褲現身，髮型特意挑染了金髮，不只氣色紅潤，整個人的狀態也非常好。

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▲炎亞綸。（圖／記者黃庠棻攝）

▲炎亞綸久違露面。（圖／記者黃庠棻攝）

台灣最近掀起AI熱潮，探討話題不斷，三立都會台也將於8/16 起每週五晚上10 點首播人性科幻影集《Q18量子預言》。該劇由鴻海科技集團出品並投資拍攝，也順勢搭上了這波風潮。跨界結合了科技與戲劇，共同探討量子世界的人性，當人性和科技互相拉扯時，究竟會產生什麼衝突？《Q18量子預言》由周美玲擔任總導演與編劇統籌，再度挑戰創作極限，卡司集結了李銘順、天心、炎亞綸、石知田、金士傑、李璇、李千娜、趙逸嵐、劉修甫、盧以恩等人演出，《Q18量子預言》8/15起每週五晚上十點於三立都會台首播。

▲炎亞綸。（圖／記者黃庠棻攝）

▲炎亞綸久違露面。（圖／記者黃庠棻攝）

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炎亞綸, Q18量子預言

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