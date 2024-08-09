蘇打綠遠赴倫敦錄音　吳青峰認「躲酒鬼」：怕被抓到

記者蔡琛儀／台北報導

蘇打綠將於8月30日發行專輯《夏／狂熱（蘇打綠版）》，近日他們上電台節目，分享了他們的新專輯製作過程，電台送給團員一人一把「芭蕉扇」，由於芭蕉扇在《西遊記》中是一件法寶，搧一次降火、搧兩次生風，搧三次會降雨，因此青峰開玩笑說：「不僅呼風喚雨，還能天降甘霖涼涼心！」

▲蘇打綠獲得電台送的芭蕉扇。（圖／Hit Fm聯播網提供）

談到在15年後再次踏上倫敦，重新復刻專輯，團員阿龔表示，這趟旅程就像一部紀錄片，讓他們有機會回到原點，檢視自己的成長與改變，馨儀也表示，找回當年的英國樂手和混音師班底，可以感受到大家都長大了，像是身兼英文詩口白的貝斯手Dan McKinna，當年他的小孩才剛出生，現在已經是青少年了。

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小威則是體驗了當地生活，去探訪了不少酒吧，享受英國人的生活步調；青峰分享他這趟在倫敦就是自律錄音、躲避「酒鬼」，笑曝小威的老婆還有製作人秀秀只要一喝起來就很不得了，他很怕被抓到，而他也過著早睡早起的規律生活，完全沒被時差影響。

▲蘇打綠將推出新專輯《夏／狂熱（蘇打綠版）》。（圖／Hit Fm聯播網提供）

對於即將發行的《夏／狂熱（蘇打綠版）》，阿福透露，該專輯除了復刻的CD1，還有尚未揭曉的CD2，會收錄巡迴演唱會現唱錄音的歌曲。小威也補充，預購贈送的蘇打誌也很豐富，另外還有實體專輯的歌詞本，有團員們參與的手繪創作。