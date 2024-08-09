金鐘獎主持人出爐！吳姍儒挺孕肚形象照曝光　戲劇類是55屆視帝

記者黃庠棻／台北報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮節目類和戲劇類將分別在10月18、19日舉行，日前才剛宣布星光大道主持人，節目類將由黃豪平和木木擔任，戲劇類則由楊小黎和侯彥西攜手。今（9）日又驚喜公開典禮主持人，節目類由吳姍儒（Sandy）主持，戲劇類則由姚淳耀獨挑大樑。

▲吳姍儒挺孕肚拍形象照。（圖／翻攝自Facebook／金鐘獎 Golden Bell Awards）

吳姍儒目前懷孕已進入後期，挺著孕肚拍攝了金鐘獎的主持人形象照，10月即將到來的金鐘獎，將會是她產後一個月火速復出的活動，相當具有挑戰性。面對吳姍儒產後一個月就要主持金鐘獎節目類典禮，父親吳宗憲曾透露「如果有這樣的經驗，當然是好事」。

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▲金鐘獎戲劇類主持人姚淳耀。（圖／翻攝自Facebook／金鐘獎 Golden Bell Awards）

而戲劇類典禮主持人則由姚淳耀獨挑大樑，他與金鐘獎有很深淵源，曾在2016年時以節目《在台灣的故事》獲得行腳節目主持人獎，又在第55屆的典禮上以《鏡子森林》獲得視帝，無論是在主持還是演技上，亮眼表現都有目共睹，而他主持本屆金鐘獎的消息公開後，也掀起網友討論，紛紛留言「好帥，期待」、「好適合」，引起熱議。