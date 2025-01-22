《單身4》被爆「真實情侶檔誕生」　手機殼疑露餡⋯網驚：戀愛ing

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣實境節目《單身即地獄4》熱播中，節目裡的嘉賓感情去向成為觀眾好奇的焦點，近日，有網友疑似挖出一對情侶檔張泰旿與裕陳，兩人被發現疑似手機傳情的戀愛ing訊息，手機殼貼上同款圖案，令觀眾驚訝不已，驚呼「該不會戀愛中」、「沒想到是他們兩個」，但也有人認為「應該只是剛好」、「等到時候節目播完就知道了」。

▲《單身4》被爆泰旿與裕陳戲外戀愛，手機殼露餡。（圖／翻攝自泰旿、裕陳IG）



張泰旿與裕陳近日分別被發現使用相似的手機貼紙，兩人的手機殼上皆出現四葉草的貼紙，且從貼文來看，他們皆使用一段時間，只是近日隨著《單身即地獄4》熱播，才被發現他們的手機貼紙類似，立刻掀起輿論猜測「他們該不會在一起」、「感覺是戀愛ing」。

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不過，《單身即地獄4》目前釋出的內容裡，泰旿對於時安深感興趣，卻被網友發現與裕陳使用同款手機貼紙，令網友充滿好奇，究竟兩人是否會走到最後，待節目內容公開。

▲《單身4》目前播出的內容為泰旿對於時安較有興趣。（圖／翻攝自泰旿IG）



製作人金在元對於第四季有信心，過去曾在記者會上透露第四季也將誕生一個全新人氣焦點嘉賓，還預告「被稱為『女版李官熙』的嘉賓將扮演重要角色」。李官熙是第三季的人氣男嘉賓，周旋在諸多女嘉賓之間，帶動許多戲劇化的發展，被觀眾戲稱為「海王」。