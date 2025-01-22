玖壹壹洋蔥娶13年女友被網友偷拍PO網　認1件事「很生氣」！

記者蔡琛儀／台北報導

玖壹壹洋蔥去年12月與交往13年的圈外女友正式登記結婚，成為團中第二位人夫團員。他今（22日）出席所屬混血兒娛樂與自己創立的品牌一條龍製作記者會，透露不過因老婆是圈外人，他為了避免麻煩原本打算一路低調到底，後來除了被《ETtoday》獨家報導結婚好消息，也有網友偷拍到兩人登記現場，對此洋蔥開玩笑說，覺得生氣的事，「是把我拍的很矮，照片好看的話就沒關係。」

▲洋蔥去年底成為人夫。（圖／記者林敬旻攝）

被問到結婚心情，他表示沒什麼太大感覺，畢竟兩人交往、同居已久，也早就設定好去年交往紀念日要登記結婚，雖然早已如老夫老妻，但洋蔥還是有準備只有小倆口在場的求婚儀式，以及要價五位數的鑽戒，去年也入住新房，迎接人生的新一段旅程，2月還要一起去北歐度蜜月看極光。

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而今年過年也是洋蔥第一次以「女婿」身分拜訪老婆娘家，被問到紅包數字，表示會給岳父岳母各一個五位數紅包，老婆的份也沒忘記，將太座安好安滿；此外，上週團員健志的兒子「優福」出生，他做了個10元硬幣大小的「幽浮」金牌做為見面禮，至於他自己的做人計畫，洋蔥表現得相當隨性，認為結婚並不一定要有小孩。

▲▼混血兒娛樂與洋蔥創立的「一條龍製作」聯合舉辦記者會。（圖／記者林敬旻攝）



洋蔥除了去年成為新手人夫，也開設製作公司當老闆，今天更領軍Young Johnny、歐吉虎、潤少、悟飛Luffy、Gambler、IVAN 艾文、縉Jin、五木等混血兒娛樂藝人出席記者會，也歡迎音樂界有音樂製作需求的話可以找他們合作；而混血兒娛樂老闆阿弟也透露，公司今年要跨足電影界，有投資一部電影，由玖壹壹春風擔任主演。

場地提供：酒肆三 Live House