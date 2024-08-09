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AKB畢業變女強人！小嶋陽菜潮牌被收購「進帳17億」抓住4關鍵成功

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星小嶋陽菜曾是偶像女團AKB48的「神7」成員之一，2017年正式畢業退團，以偶像之姿活躍11年。她近年投入時尚圈，開設公司「Heart Relation」，並創立自己的服裝品牌「Her lip to」，近日宣布公司被上市服裝公司「yutori」的收購為下旗下子公司，收購金額高達17億日幣（約台幣3.7億元），被視為AKB48畢業後事業最成功的女偶像。

▲▼小嶋陽菜自創品牌被大企業以17億日幣收購，成億萬富婆。（圖／翻攝自X）

▲小嶋陽菜自創品牌被上市服裝公司以17億日幣收購，成億萬富婆。（圖／翻攝自X）

據日媒《日刊現代》報導，週刊記者透露，「yutori」買下了「Heart Relation」51%的公司股權，小嶋陽菜原本擁有公司約80%的股份，釋出多少雖然不清楚，但是這次收購案應該讓她進帳超過10億日幣（約台幣2.2億元）。報導指出，她的公司去年（2023）12月的決算中，營業額將近30億日幣（約台幣6.6億元），相較於母公司「yutori」2024年3月最新營業額數字43億日幣（約台幣9.4億元），可以說是毫不遜色。

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▲▼小嶋陽菜自創品牌被大企業以17億日幣收購，成億萬富婆。（圖／翻攝自X）

▲小嶋陽菜自創品牌被「yutori」收購成子公司，日媒推測她賺進超過10億日幣。（圖／翻攝自X）

小嶋陽菜開設自己的服裝品牌7年，不僅成功獲利，更因此成為「10億級萬富翁」，其經營手腕也受到關注。有時尚編輯分析，她的服裝品牌鎖定30歲世代的女性服裝風格以日常可穿為主，加上一點性感的設計，整體不會顯得低俗，抓住女生想要打扮可愛的想法，且品牌透過網路行銷，即使轉賣，衣服也不容易貶值，成為品牌的一大賣點。

此外，小嶋陽菜自己深入研究30歲世代女性的需求，並入自己獨特的品味作為元素，推出了許多符合市場取向的產品，非常受歡迎。

▲▼小嶋陽菜自創品牌被大企業以17億日幣收購，成億萬富婆。（圖／翻攝自X）

▲小嶋陽菜創立服裝品牌。（圖／翻攝自X）

▲▼小嶋陽菜自創品牌被大企業以17億日幣收購，成億萬富婆。（圖／翻攝自X）

▲▼小嶋陽菜自創品牌被大企業以17億日幣收購，成億萬富婆。（圖／翻攝自X）

▲小嶋陽菜品牌推出的服裝鎖定30世代的女性，日常穿搭服裝加上一點性感設計。（圖／翻攝自X）

進軍服裝市場的日本女星不在少數。其中柴咲幸投入事業慘賠，近年重返娛樂圈，外傳是為了彌補經營事業的虧損。她自創的品牌重視環保，且定價較高，時尚編輯認為，經營者太自信於自己的品味，但是產品理念缺乏顧客視角，因此再有知名度，如果無法令顧客產生購買慾望，也無法成功。

AKB48的「神7」成員包括前田敦子、大島優子、篠田麻里子、渡邊麻友、高橋南、小嶋陽菜、板野友美。除了渡邊麻友畢業引退演藝圈，有「永遠C位」封號的前田敦子獨立門戶，最近進軍大陸市場；大島優子與林遣都秘戀結婚生子，仍活躍戲劇圈；篠田麻里子離婚陷入不倫醜聞，最進演出軌人妻獲得觀眾好評；高橋南與大15歲上班族結婚，持續在演藝圈；板野友美嫁給小6歲職棒選手高橋奎二，成為日職大嫂團成員。現年36歲的小嶋陽菜未婚，新事業正在高峰期。

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