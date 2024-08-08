紀卜心手搖店出事遭炎上　好友洩她近況...6字訊息內容曝

記者蔡琛儀／台北報導

龔言脩推出雙單曲EP《惱羞成愛》，今（8日）舉辦發片記者會，他的好友紀卜心與小吳共同創立手搖飲店，日前卻因為乳源標示不清引發極大風波，隨後也發聲明道歉，龔言脩今被問到是否有關心好友，坦言：「我是有關心她啦，我有跟她說沒事的，她的道歉也出來了，就跟她說聲加油。」而紀卜心則回「我很好」、「我可以」。

▲▼龔言脩坦言有私下關心好友紀卜心。（圖／艾慕影藝提供、翻攝紀卜心IG）

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今天記者會上，龔言脩還收到了來自眾多藝人朋友的祝福影片，其中包括艾怡良、陳昊森、王彩樺、嚴正嵐、黃宏軒，以及過往《以團之名》的冠軍隊隊友何屹繁、蘇勛倫、趙品霖等，這些溫馨的祝福令他深受感動。

新歌〈惱羞成愛〉更請到金曲歌后艾怡良譜曲，音樂人左光平填詞，對於有這樣的黃金陣容助陣，龔言脩開心說，：真的有點受寵若驚，有遇到大神的感覺，我給了自己很大的壓力，想把這首歌唱好。」

▲龔言脩的媽媽也親自到場支持。（圖／艾慕影藝提供）

而龔言脩的媽媽也親自到場支持。龔言脩表示，媽媽的陪伴和鼓勵一直是他最大的動力。在台上看到媽媽的身影，他感到無比溫暖和安心，這份親情的支持更讓他充滿了力量，順利完成了整場記者會。