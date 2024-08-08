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相差23cm最萌身高差！190男神張凌赫新戲黑化　成魔虐戀景甜

記者黃庠棻／台北報導

由景甜、張凌赫領銜主演的古裝仙俠劇《四海重明》改編自衣帶雪的小說《我有三個龍傲天竹馬》，甜虐交加的緊湊劇情，播出之後掀起劇迷不少討論，這次也是景甜出道以來首度挑戰仙俠劇，她坦言沒想到劇情如此虐心，後期她幾乎每天都在哭，張凌赫則是開心表示，終於有機會嘗試黑化成魔的角色，讓觀眾看見他不同以往的演技。

▲《四海重明》景甜、張凌赫。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《四海重明》景甜、張凌赫首度合作。（圖／iQIYI國際站提供）

《四海重明》描述景甜飾演的「南顏」為醫好媽媽的心疾，成天製毒煉藥，眾人因此對她避而遠之，陰差陽錯之下，她救了隱瞞身份的帝君「嵇煬」（張凌赫飾），嵇煬還被南顏的媽媽種下締結姻緣的「靈犀印」，因此能夠聽見她內心的聲音，自此與她有了密不可分的緣分，未料兩人卻被捲入仙界的陰謀之中。

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▲《四海重明》景甜、張凌赫。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《四海重明》景甜、張凌赫首度合作。（圖／iQIYI國際站提供）

談到對彼此的第一印象，景甜說「這次跟凌赫合作，除了覺得他又高又帥、情緒穩定，還發現他是一個對表演極其認真的演員，當我們對視的時候，他的眼神也給我心碎的感覺。」張凌赫則回應，以前看景甜的戲，以為她是比較成熟的姐姐，但相處下來她就跟小姑娘一樣，是很可愛的女孩子。

▲《四海重明》景甜、張凌赫。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《四海重明》景甜、張凌赫首度合作。（圖／iQIYI國際站提供）

被問起《四海重明》劇本最吸引人之處，張凌赫說「最吸引我的部分，是我的角色可以入魔，手一甩就能死一批人那種，當初看劇本時，心想終於可以嘗試一次魔妝了。」景甜也認證表示，張凌赫可塑性很強，他入魔之後，渾身散發出的邪魅氣質相當到位，相信會給觀眾驚喜。

景甜表示，這次是她第一次拍仙俠類型的劇，光是劇中的世界觀就跟其他作品不一樣，也有虐戀的部分，坦言「南顏後期的情感起伏很大，甚至不得不手刃自己的摯愛」，認為吊鋼絲打戲那些都不算什麼，最難的是人物情感有許多掙扎與痛苦，她掏心掏肺地演，殺青後覺得整個人特別累。

▲《四海重明》景甜、張凌赫。（圖／iQIYI國際站提供）

▲《四海重明》景甜第一次挑戰仙俠劇。（圖／iQIYI國際站提供）

張凌赫笑說「景甜基本上每天都在哭，工作人員還給她起了個血手哭包的綽號，我則是黃泉舔狗，因為我成魔後是黃泉獄主，而且又再次為南顏著迷，為她做了很多事情。」

劇中兩人朝夕相處，一點一滴地累積情感，聊起對彼此心動的契機，景甜說「有一場南顏表演布袋戲給嵇煬看的戲，最後一句台詞是『那你喜歡我嗎？』當時嵇煬沒有講話，可是卻讓南顏有了那麼一瞬間愛情的迸發。」張凌赫也認同地表示，那一刻他其實心裡揪了一下，後來才發現自己是真的喜歡上了南顏，也算定情的一場戲。

▲《四海重明》景甜、張凌赫。（圖／iQIYI國際站提供）

▲景甜、張凌赫在《四海重明》有虐戀戲碼。（圖／iQIYI國際站提供）

而身高167公分的景甜在拍戲時總得望著190公分的張凌赫，她一度忍不住笑場說「他好高喔！我人好像在坑裡，更矮了，我覺得不管誰跟你在一起都可以達到最萌身高差。」張凌赫聽到後立刻壓低身高，擺出「紳士腿」，逗笑景甜。

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張凌赫, 景甜, 四海重明

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