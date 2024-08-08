aespa出發來台！攝影記者超懂聊：情侶裝？　Karina、Winter笑了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團aespa即將於9日在台連續開唱3天，她們首次於台灣舉辦專場演唱會，8日上午從仁川出發來台，有趣的是，4人一路與當地攝影大哥暢聊，其中一位大哥看見Karina與Winter穿著同色系的服裝，不忘虧兩人「今天是情侶裝嗎」，逗得她們笑出來。

▲Karina、Winter穿著同色系服裝現身，記者問「情侶裝嗎」，兩人相視而笑。（圖／翻攝自Newsen）



aespa於8日一早從仁川機場出發，正值炎熱夏天，她們穿著休閒得短袖、褲裝與裙裝打扮現身，4人露出親切笑容與記者、粉絲打招呼，恰好Karina與Winter都穿著白色上衣、黑色裙子，其中一位攝影大哥虧兩人：「今天的服裝是情侶裝嗎？」Karina驚呼一聲「歐摸」，表情非常可愛。

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▲▼aespa出發來台，約莫中午抵台走VIP通關離開。（圖／翻攝自Newsen）



此趟來台開唱，aespa約莫中午抵台，4人預計走VIP通關離開，緊接著9、10、11日連續三天在林口體育館開唱，這也是她們繼年初來台唱尾牙之後，相隔半年多，第二度造訪寶島，引起大批粉絲關注。

此外，aespa本次開唱原預定只有一場，門票開賣當天即在1分鐘內完售，主辦單位為粉絲謀福利加場，再次驗證團體在台人氣之高。