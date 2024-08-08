郁方跟風買台積電「買錯股」！　大驚失色急求救營業員：被割韭菜

記者劉宜庭／綜合報導

郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，育有2子1女，生活幸福美滿，不時會在社群網站分享日常趣事，近日跟風買台積電股票試手氣，結果隔天遇到股價大跌，被丈夫提醒「該不會買錯」，她一度大驚失色，結果發現確實填錯數字，所幸老花救了自己：「我不是下單1000股，我是下單了一股，賠了70幾塊！」

▲郁方買股票下錯股。（圖／資料照／記者謝婷婷、黃克翔攝）

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郁方今（8日）在社交平台上分享了自己在股市的趣事，自嘲「在股海中，我就是菜籃族」，什麼都不懂、也不做功課，全憑「人云亦云」並透過手機APP下單，「看台積電股價上漲，也想上車，決定先買100股試試手氣，老花的我，小心翼翼地下單。」

怎料，第二天股價大跌，丈夫提醒「三天之內戶頭裡面要有錢扣款，你該不會買錯買成1000股一張吧？」郁方一聽大驚失色，急忙打開APP查看了許多，起初誤以為自己好像真的下單1000股，心想：「糟糕了！要去跑錢了！」

不過，郁方後來聯繫營業員，結果發現，老花眼竟然意外成為她的福星，原來她並未下單1000股，而是僅僅下單了一股，最終只是賠了70幾塊，為此不禁開玩笑自嘲「老花真的有好處」、「菜籃族就是這樣被割韭菜的」，幽默地結束了這段有驚無險的股市初體驗。

【郁方全文】

在股海中，我就是菜籃族

什麼都不懂

也不做功課

人云亦云

手機中的証券下單app

我也是蒙札札

看台積電股價上漲

也想上車

決定先買100股試試手氣

老花的我

小心翼翼地下單

第二天股價大跌

老爺說：三天之內戶頭裡面要有錢扣款，你該不會買錯買成1000股一張吧？

我大驚失色

App裡面找了半天，發現自己好像真的下單1000股。

糟糕了！要去跑錢了！

打電話給我的營業員，後來才發現，老花真的有好處，我不是下單1000股，我是下單了一股

賠了70幾塊！

#菜籃族就是這樣被割韭菜的