漫威《黑豹》女星病逝！　康妮丘梅享壽72歲…家屬悲痛證實

記者陳芊秀／綜合報導

漫威電影《黑豹》的南非女星康妮丘梅（Connie Chiume）於美國時間6日病逝約翰尼斯堡的花園城市醫院，享壽72歲，家人於美國時間7日悲痛發表訃聞。她近年因演出《黑豹》的採礦部落長老查瓦瓦利走紅。

▲《黑豹》康妮丘梅（Connie Chiume）病逝享壽72歲。（圖／達志影像）

綜合外電報導，康妮丘梅在《黑豹》、《黑豹2：瓦干達萬歲》都有演出。她在南非出生，高中畢業後一度接受護士培訓，後來改變方向成為一名教師。而她渴望舞台表演，因此加入音樂劇團開始到海外巡演，回到母國開始演出電視劇，成為當地家喻戶曉的演員。除了《黑豹》電影外，她也曾演出碧昂絲音樂電影《Black Is King》。

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兒子農蓋洛丘梅（Nongelo Chiume）向南非媒體表示，康妮丘梅因接受手術而入院治療，原本恢復地很好，但隨後仍去世。有關她的死因，家屬目前還在艱難時刻，未來會再公布其他細節。

《黑豹》是漫威旗下超級英雄系列之一，而飾演男主角「黑豹」的好萊塢男星查德維克博斯曼（Chadwick Boseman），2020年因大腸癌逝世，享年43歲。接著《黑豹》飾演部落長老的美國老牌女星桃樂絲史蒂爾（Dorothy Steel），在《黑豹2》拍攝期間病逝，享耆壽95歲。片中演員相繼傳出逝世消息，令影迷震驚又遺憾。