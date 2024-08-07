荳荳開車轉彎出包門凹了！　「憂維修費破萬」心碎PO哭臉圖

記者王靖淳／綜合報導

女星荳荳（何紫妍）近年在節目《娛樂百分百》中參加「凹嗚狼人殺」，憑著亮眼表情圈粉不少人，平時會透過社群記錄生活的她，最近突然在Threads上發文配2張照片，透露自己在開車轉彎時將門撞凹，同時也附上三個心碎表情符號，表達維修費恐破萬的無奈。

▲荳荳平時會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）



透過荳荳分享的兩張照片可見到，車子後門靠近把手的位置，明顯有擦痕和凹陷。第二張照片則聚焦在車子下方，清楚顯示撞擊的區域，包括明顯的劃痕和凹陷，以及防撞桿的特寫，疑似是她在停車的時候，不慎撞到一旁的牆壁或是黃色的防撞桿。為此，荳荳除了在文中附上心碎的表情符號之外，同時也無奈表示，可能無法將維修的費用控制在一萬元以內。

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▲荳荳在社群發文並附上三個心碎表情符號。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）

貼文及照片曝光後不久，除了吸引網友朝聖按讚之外，同時也有不少人分享自己的類似經歷，紛紛留言給荳荳維修車子的建議，以及安慰她「好慘」、「心痛」、「抱抱你」、「粗臘推一推就好了」、「小事！換一台新的吧」。其中，還有眼尖的網友猜測，荳荳可能是在停車的時候，前方轉彎角度抓太小，為此，她也留言坦承：「對，我切不夠深。」

▲荳荳透露自己車子側邊凹進去。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）