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網紅77老大祭百萬獎金！甄選「啦啦隊」組夢幻女團

記者許逸群／台北報導

百萬網紅77老大近日宣告甄選啦啦隊女生，入選者就有機會獲得百萬獎金代言！他表示：「啦啦隊的年輕活力，正符合我的輕養生理念，希望有更多的活力女生加入！」被問到自己是否也將進軍演藝圈，他笑說：「我很期待！」

▲網紅77老大祭出百萬獎金徵選啦啦隊。（圖／LABELLE拉蓓提供）

▲網紅77老大祭出百萬獎金徵選啦啦隊。（圖／LABELLE拉蓓提供）

77老大出自醫生世家，除了在專業領域專注投入，也關注熱門商機。他表示啦啦女孩的火紅有機會創造更多商機，擁有多支品牌的他會力挺跟品牌有經紀約的KOL、藝人與啦啦隊員。他透露，甄選進入「拉蓓女孩」，除了有機會成為品牌代言，拿到最高百萬獎金。

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▲網紅77老大祭出百萬獎金徵選啦啦隊。（圖／LABELLE拉蓓提供）

▲網紅77老大有意進軍演藝圈。（圖／LABELLE拉蓓提供）

77老大開心分享啦啦隊女孩加入品牌的想法，品牌過往也曾找過許多知名藝人代言，現在觸角可以更廣，有新的生力軍加入，新面孔、新氣息，當然很開心樂見其成。他說，啦啦隊率真動感就是活力的代表，每次去球場或者是透過影片，看到啦啦隊員的帶動熱舞，就覺得自己熱血沸騰年輕許多。

被問到是否也會跟著進軍演藝圈，77老大笑說不排斥，計畫以主持為主，因為跟他目前拍攝影片的邏輯較相近，率真自然將是主軸，目前正在規劃中，「我喜歡一切隨緣，期望水到渠成，請大家拭目以待！」

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