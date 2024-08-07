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81歲父罹失智症…吃早餐「突冒1問句」　李運慶一聽愣住了！

記者黃庠棻／台北報導

大愛電視劇《你好，我是誰2》今（7）日舉辦首映記者會，主演群寇世勳、崔佩儀、洪小鈴、尹昭德、李運慶、班鐵翔、江祖平、陳慕義、寇家瑞等人都到場共襄盛舉。採訪時，導演馮凱也公開了許多拍攝花絮，尤其他與寇世勳一搭一唱，逗趣的互動讓眾人笑翻。

▲《你好，我是誰2》。（圖／大愛電視台提供）

▲《你好，我是誰2》講述失智症患者的故事。（圖／大愛電視台提供）

導演馮凱與主演寇世勳認識50年，卻是第一次合作，兩人在馮凱國中時就認識，當時寇世勳是對方媽媽周遊製作戲劇的男主角，雖然相差了7歲，但相處起來就像朋友一樣。馮凱跟寇世勳在採訪中不斷鬥嘴，還透露對方常常會傳「長輩圖」問候，逗趣又溫馨的互動瞬間讓全場笑翻。

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▲陳慕義。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《你好，我是誰2》舉辦記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，《你好，我是誰2》劇情緊扣失智症，馮凱透露這一季聚焦於特殊個案上，尤其是得到早發性失智的洪小鈴跟丈夫尹昭德的互動，讓他最為動容，常常導戲導到一半就落下男兒淚。馮凱也表示自己將原本夫妻的摸頭互動改為拉衣角，認為最不經意的舉動會是失智症患者最熟悉的安慰。

▲81歲父失智！　李運慶「從小討厭爸」和解了。（圖／大愛電視提供）

▲李運慶透露失智症父親的近況。（圖／大愛電視提供）

此外，李運慶在戲裡要照顧罹患失智症的父親班鐵翔，戲外自己的爸爸也一樣罹患失智症，即便戲劇殺青，他依舊是個照護者的角色。談及罹患失智症的父親，李運慶透露某天早上，爸爸突然問他「你是運慶嗎？」他才意識到，原來自己跟劇中的角色越來越相近，已經快要面對父親記不起自己的情況了。

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