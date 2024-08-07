MTV音樂錄影帶大獎入圍揭曉！泰勒絲10項入圍領跑、巨星馬龍9項緊追

記者許逸群／綜合報導

西洋樂壇音樂盛事2024年MTV音樂錄影帶大獎在台灣時間昨（6日）晚上揭曉入圍名單，流行天后泰勒絲（Taylor Swift）入圍包含最大獎「年度最佳音樂錄影帶」、「年度藝人」、「年度歌曲」、「最佳組合音樂錄影帶 」等共10項，成為本屆入圍大贏家！

▲泰勒絲入圍「2024年MTV音樂錄影帶大獎」10個獎項。（圖／環球音樂提供）

除了泰勒絲入圍10項大獎，與泰勒絲合作一曲 〈Fortnight〉的串流霸主巨星馬龍（Post Malone）也獲9項提名緊追在後。另外天后亞莉安娜（Ariana Grande）、饒舌之神阿姆（Eminem）和近期氣勢如虹的性感甜心莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）也分別獲得6項提名位居第三。

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▲巨星馬龍有9項入圍。（圖／環球音樂提供）

值得關注的是，泰勒絲去年以〈Anti-Hero〉四度拿下「年度最佳音樂錄影帶」，持續保持拿下最多次該項獎項的紀錄，如今年再下一城，她將連續三屆獲獎並第五度抱回獎項，打破自己寫下的紀錄。2024 MTV VMA頒獎典禮預計將在台灣時間9月11日於紐約州的瑞銀體育館舉行。

另外，本屆也有29位首次入圍VMA的歌手，包含擔任泰勒絲「The Eras Tour」巡演開場嘉賓的「透明系少女」葛蕾西（Gracie Abrams）、近期以〈HOT TO GO!〉、〈Good Luck, Babe!〉兩首歌登上全球排行的 Chappell Roan、以及鄉村天王摩根沃倫（Morgan Wallen）等。