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樂天女神楊曉帆「霸氣挺陳詩媛」！　心疼好友挨酸高調：接機很正常

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」陳詩媛（十元）、奧運金牌羽球國手王齊麟在今年4月雙雙認愛，小倆口平時會在社群大方放閃，每每互動都引發外界討論及關注。今（7）日一早選手們回到台灣，陳詩媛也現身機場接機男友王齊麟，甜蜜互動在直播中全程放送，不過卻被部分網友大酸是在蹭熱度、太高調。為此，「樂天女孩」副總監楊曉帆事後也透過Threads發文力挺陳詩媛。

▲陳詩媛、王齊麟。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

▲陳詩媛、王齊麟最近經常公開放閃。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

楊曉帆提到，從認識陳詩媛以來，一直知道她不是那種高調和愛搶鏡頭的人，然而，最近對方卻因為到機場接機男友，而遭受很多的輿論攻擊。為此，楊曉帆認為，接機是很正常的事，「連朋友都有可能接朋友的機」，同時也進一步表示，生活中有另一半的人都會有放閃的行為，這屬於正常的情感表達，因此對於好友陳詩媛承受莫名的輿論壓力感到心疼。

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▲陳詩媛接機王齊麟挨酸。（圖／ETtoday資料照）

▲陳詩媛接機王齊麟挨酸太高調。（圖／ETtoday資料照）

楊曉帆表達自身對好友的支持，坦言自己看待陳詩媛與王齊麟大方放閃感到非常開心，並感謝對方為自己的生活帶來了很多快樂的元素，同時也呼籲，希望外界能夠多一點理解和包容，以友善的眼光看待這件事。貼文曝光後，吸引不少網友朝聖按讚，同時也寫下留言「我也看得很開心，希望他們能一直幸福」、「男女朋友接機很正常，真不懂為什麼要這麼酸」，紛紛表示支持楊曉帆的想法。

▲陳詩媛接機王齊麟挨酸。（圖／翻攝自Threads／xiaofan1121）

▲楊曉帆發聲力挺陳詩媛。（圖／翻攝自Threads／xiaofan1121）

事實上，陳詩媛一早現身機場接男友王齊麟，小倆口一見面就先上演愛的抱抱，一路上還緊緊牽手，在搭手扶梯的時候，王齊麟還忍不住摸了摸女友的頭，甜蜜放閃的互動，閃瞎不少正在看直播的網友，但也有部分酸民留言質疑「這麼高調不太好，低調才走得長遠」。為此，王齊麟也現身護愛：「會長長久久的，我女朋友很棒，謝謝你。」

▲王齊麟回覆網友的留言。（圖／翻攝自Threads／chilinwang）

▲王齊麟回覆網友的留言。（圖／翻攝自Threads／chilinwang）

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陳詩媛, 十元, 啦啦隊, 王齊麟, 奧運, 李洋

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