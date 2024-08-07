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187cm鮮肉男星2天前爸爸突過世！　「敬業上工」貼心暖舉曝光

記者黃庠棻／台北報導

GagaOOLala推出全新原創華語BL影集《彈一場完美戀愛 First Note of Love》集結高顏值跨界黃金卡司組合，邀來涂善存、張豐豪、劉泯廷、Jame Kasama主演，今（7）日舉辦開播記者會，還邀請粉絲共襄盛舉，現場尖叫聲連連。

▲《彈一場完美戀愛》。（圖／記者黃庠棻攝）

▲《彈一場完美戀愛》舉辦記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

《彈一場完美戀愛》這一次由涂善存、張豐豪與劉泯廷、Jame Kasama組成兩對CP，尤其是後者台泰組合，讓戲未開播就受到矚目。談到拍戲過程，劉泯廷透露跟Jame本來有語言隔閡，但因為一起在高雄拍戲，兩人常會一起出去健身、吃飯，經過一段時間的相處，他笑言「好像突然有了神交」，漸漸地不用透過語言就能交流。

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▲《彈一場完美戀愛》。（圖／記者黃庠棻攝）

▲劉泯廷、Jame Kasama組成CP。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，劉泯廷為了在《彈一場完美戀愛》中秀出健美身材，相當自律地鍛鍊身體，在半年內每週都健身六天，並且持續滴酒不沾，就為了讓觀眾一飽眼福，187公分的他害羞表示在片中有裸露戲碼，希望粉絲可以好好期待一下。

▲《彈一場完美戀愛》。（圖／記者黃庠棻攝）

▲劉泯廷、Jame Kasama組成CP。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，劉泯廷在整場記者會都相當照顧泰國來的Jame，擔心夥伴聽不懂中文，不時會在對方耳邊耳語，相當貼心。只不過，經紀人悄悄透露，劉泯廷約2天前才經歷喪父之痛，爸爸的死因是由新冠引發的肺炎所導致，雖然跟父親的感情沒有太深，但他仍堅強、敬業地參與記者會。

▲劉泯廷。圖／翻攝自Instagram／timliou1020）

▲劉泯廷剛喪父，仍敬業上工。圖／翻攝自Instagram／timliou1020）

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彈一場完美戀愛, 劉泯廷, Jame Kasama

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