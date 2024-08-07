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女星阿嬌剛訂婚就被迫「捐28顆卵給小姑」！　4毒姑婚禮竟丟4400紅包羞辱

記者田暐瑋／綜合報導

外景節目主持人阿嬌（謝雅琳）因與資深藝人阿西共同主持《台灣尚青》而廣受歡迎，2008年與小8歲的老公再婚，婚姻美滿。7日她透露曾經捐卵，對象是前夫的姊姊，當時忍痛打了排卵針，捐出28顆卵，卻因此經歷了7年難堪的婚姻生活，前夫姊姊們甚至在她結婚時，包了「4400元」的紅包，不吉利的諧音讓她相當傻眼。

▲阿嬌談第一段婚姻的痛苦歷程。（圖／翻攝自阿嬌臉書）

▲阿嬌談第一段婚姻的痛苦歷程。（圖／翻攝自阿嬌臉書）

阿嬌7日談及前一段婚姻的不堪內幕，透露因為自己無法生育，加上被愛情沖昏頭，答應前夫一家看中她年輕，要求她捐卵給卵子品質不佳的前夫小妹，她28歲那年才剛和前夫訂婚，就開始養卵，取卵前的每一天都是自己打排卵針，「右邊的屁股打硬了瘀青了就換左邊，就這樣打針打了一個月，32顆卵子經過篩選之後，共有28顆健康優良的卵子。」之後分成3次植入前夫小妹的子宮內。

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▲阿嬌談第一段婚姻的痛苦歷程。（圖／翻攝自阿嬌臉書）

▲阿嬌談第一段婚姻的痛苦歷程。（圖／翻攝自阿嬌臉書）

然而，這個計畫最終因為前夫妹妹身體關係未能成功，卻沒料到是痛苦的開始，前夫姊姊們對阿嬌極不友善，懷疑她捐卵是覬覦家裡財產，竟然在阿嬌的婚禮上包了一包不吉祥的4400元紅包，「因為這件事之後，讓我經歷了七年難堪的婚姻生活。」而她在捐卵後曾懷孕，卻也不幸流產，離婚時也是淨身出戶，以實際行動證明並不是為了錢才捐卵。

阿嬌臉書全文：

我是捐卵者⋯⋯
在寫出我和老劉是如何因為很扯的理由
而決定結婚之前
我想先說說「我的上一段婚姻」
前夫是我畢業後上台北出版有聲書（卡帶）
遇到的唱片公司宣傳部主管
那時我剛從台南的學校畢業
參加了一所教會的劇團演出
因為這演出讓唱片公司找來簽約
因此開始了我的藝人表演工作
我不是宿命論者
但我相信
緣份就是一股默默牽引你的神秘力量
當時我和前夫在一面之緣之後
我心中就有感
以後我和這個人會有關係
說來很玄，但這真的就是事實
我進唱片公司沒有多久
就發行了有聲書錄音帶
當初前夫就是帶我上通告的宣傳
這段婚姻說來有點殘酷
因為後來我想過
那時為什麼會急於答應結婚
大概是因為
我想逃離原生家庭 父親外遇時的傷心
其實在交往的階段
我就發現我們不適合
也曾經一度和他提出我不想結婚了
但是後來我又被他的死皮賴臉給感動（矇）了
-
記得是在我們訂婚之後的某天下午
前夫的兩個姊姊到了我的租屋處
當時我和公司另一位藝人
分租了連雲街的一間老公寓
前夫家的兩個姊姊在租屋處遊說我
希望我可以「捐卵」給她們家最小的妹妹
因為她們的妹妹卵子不好無法生育
希望能找到適合的人
捐出健康的卵子
後來就想到我
覺得我的年紀適合又長得漂漂亮亮的
應該是她們要的人選
所以就問我可不可以捐卵
沒錯，大家沒有看錯～
真的就是之前新聞說的
女性可以在年輕時取出健康的卵子冷凍
等將來想生育的時候就能用得上
沒想到這件事
我在27年前就做了
-
28歲的那一年
我在台大醫院取出了32顆卵子
捐給了當時沒有辦法生育的小姑（也就是前夫最小的姊姊）
取卵前的每一天我都要自己打排卵針
右邊的屁股打硬了瘀青了就換左邊
就這樣打針打了一個月
32顆卵子經過篩選之後
共有28顆健康優良的卵子
然後分為三次讓前小姑植入她的子宮
但因為她本身的身體原因
後來無法著床
於是這件事就這樣告吹沒有成功⋯⋯
也許是天公疼憨人
因為植入沒成功
才沒有衍生後續有可能更難處理的問題
不過也因為這件事之後
讓我經歷了七年難堪的婚姻生活
我不知道為什麼前夫的姊姊們
在捐卵之後對我極度的不友善
就在我和前夫結婚時
她們四個姊妹還共同包了一包4400的紅包
給當時結婚的我們
或許他的姐妹們
是以為我覬覦他們正要分家的房產
所以我才答應捐出卵子
其實當初捐卵也是她們主動找我的
並不是我自告奮勇想捐的
可是天知道 當初傻到無藥醫的我
只是因為愛情
就懵懂無知的做了這件傻事
其實之後事實也證明了
我和他們的弟弟離婚時是完全“淨身出戶”
在沒有任何撫養費的情況下
獨立養大離婚後的兒子
捐卵之後的第一次懷孕
我流產了
這又是另一個故事了
待續⋯⋯
後記：
其實寫下這篇時我的內心
有了一些小小的情緒波動
也忽然想起了許多的往事
我萬萬沒想到有人以4400作為紅包⋯⋯

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