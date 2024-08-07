記者田暐瑋／綜合報導

外景節目主持人阿嬌（謝雅琳）因與資深藝人阿西共同主持《台灣尚青》而廣受歡迎，2008年與小8歲的老公再婚，婚姻美滿。7日她透露曾經捐卵，對象是前夫的姊姊，當時忍痛打了排卵針，捐出28顆卵，卻因此經歷了7年難堪的婚姻生活，前夫姊姊們甚至在她結婚時，包了「4400元」的紅包，不吉利的諧音讓她相當傻眼。

▲阿嬌談第一段婚姻的痛苦歷程。（圖／翻攝自阿嬌臉書）



阿嬌7日談及前一段婚姻的不堪內幕，透露因為自己無法生育，加上被愛情沖昏頭，答應前夫一家看中她年輕，要求她捐卵給卵子品質不佳的前夫小妹，她28歲那年才剛和前夫訂婚，就開始養卵，取卵前的每一天都是自己打排卵針，「右邊的屁股打硬了瘀青了就換左邊，就這樣打針打了一個月，32顆卵子經過篩選之後，共有28顆健康優良的卵子。」之後分成3次植入前夫小妹的子宮內。

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▲阿嬌談第一段婚姻的痛苦歷程。（圖／翻攝自阿嬌臉書）



然而，這個計畫最終因為前夫妹妹身體關係未能成功，卻沒料到是痛苦的開始，前夫姊姊們對阿嬌極不友善，懷疑她捐卵是覬覦家裡財產，竟然在阿嬌的婚禮上包了一包不吉祥的4400元紅包，「因為這件事之後，讓我經歷了七年難堪的婚姻生活。」而她在捐卵後曾懷孕，卻也不幸流產，離婚時也是淨身出戶，以實際行動證明並不是為了錢才捐卵。

阿嬌臉書全文：

我是捐卵者⋯⋯

在寫出我和老劉是如何因為很扯的理由

而決定結婚之前

我想先說說「我的上一段婚姻」

前夫是我畢業後上台北出版有聲書（卡帶）

遇到的唱片公司宣傳部主管

那時我剛從台南的學校畢業

參加了一所教會的劇團演出

因為這演出讓唱片公司找來簽約

因此開始了我的藝人表演工作

我不是宿命論者

但我相信

緣份就是一股默默牽引你的神秘力量

當時我和前夫在一面之緣之後

我心中就有感

以後我和這個人會有關係

說來很玄，但這真的就是事實

我進唱片公司沒有多久

就發行了有聲書錄音帶

當初前夫就是帶我上通告的宣傳

這段婚姻說來有點殘酷

因為後來我想過

那時為什麼會急於答應結婚

大概是因為

我想逃離原生家庭 父親外遇時的傷心

其實在交往的階段

我就發現我們不適合

也曾經一度和他提出我不想結婚了

但是後來我又被他的死皮賴臉給感動（矇）了

-

記得是在我們訂婚之後的某天下午

前夫的兩個姊姊到了我的租屋處

當時我和公司另一位藝人

分租了連雲街的一間老公寓

前夫家的兩個姊姊在租屋處遊說我

希望我可以「捐卵」給她們家最小的妹妹

因為她們的妹妹卵子不好無法生育

希望能找到適合的人

捐出健康的卵子

後來就想到我

覺得我的年紀適合又長得漂漂亮亮的

應該是她們要的人選

所以就問我可不可以捐卵

沒錯，大家沒有看錯～

真的就是之前新聞說的

女性可以在年輕時取出健康的卵子冷凍

等將來想生育的時候就能用得上

沒想到這件事

我在27年前就做了

-

28歲的那一年

我在台大醫院取出了32顆卵子

捐給了當時沒有辦法生育的小姑（也就是前夫最小的姊姊）

取卵前的每一天我都要自己打排卵針

右邊的屁股打硬了瘀青了就換左邊

就這樣打針打了一個月

32顆卵子經過篩選之後

共有28顆健康優良的卵子

然後分為三次讓前小姑植入她的子宮

但因為她本身的身體原因

後來無法著床

於是這件事就這樣告吹沒有成功⋯⋯

也許是天公疼憨人

因為植入沒成功

才沒有衍生後續有可能更難處理的問題

不過也因為這件事之後

讓我經歷了七年難堪的婚姻生活

我不知道為什麼前夫的姊姊們

在捐卵之後對我極度的不友善

就在我和前夫結婚時

她們四個姊妹還共同包了一包4400的紅包

給當時結婚的我們

或許他的姐妹們

是以為我覬覦他們正要分家的房產

所以我才答應捐出卵子

其實當初捐卵也是她們主動找我的

並不是我自告奮勇想捐的

可是天知道 當初傻到無藥醫的我

只是因為愛情

就懵懂無知的做了這件傻事

其實之後事實也證明了

我和他們的弟弟離婚時是完全“淨身出戶”

在沒有任何撫養費的情況下

獨立養大離婚後的兒子

捐卵之後的第一次懷孕

我流產了

這又是另一個故事了

待續⋯⋯

後記：

其實寫下這篇時我的內心

有了一些小小的情緒波動

也忽然想起了許多的往事

我萬萬沒想到有人以4400作為紅包⋯⋯