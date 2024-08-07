快訊／BTS Suga被「吊銷駕照」！認電動滑板車酒駕　騎500m停車時跌倒

記者張筱涵／綜合報導

防彈少年團（BTS）成員Suga今（7日）傳出因酒後駕駛電動滑板車，被警方調查立案的消息。所屬經紀公司BigHit Music午間發出聲明還原整個過程，承認Suga的確酒駕且被罰款並吊銷駕照。

▲Suga因酒後駕駛電動滑板車，被處以罰款和吊銷駕照。（圖／翻攝自Instagram／agustd）



BigHit Music今天發出聲明，Suga於6日晚間在喝酒後回家的途中，戴著安全帽騎乘電動滑板車，行駛了500公尺後，在停車時摔倒。附近的警察進行酒精測試結果顯示，他的血液酒精濃度超過法定限度，因此被處以罰款和吊銷駕照的處分。

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Suga本人也在Weverse粉絲交流平台發出道歉文，首先就表達了深深的歉意，並進一步講述自己在聚餐中喝酒後，騎成電動滑板車要回家：「因為認為距離很近，加上沒有意識到酒後不能使用電動滑板車，違反了道路交通法規。在家門前停放電動滑板車時，我不小心摔倒了，當時附近有警察，經過酒測後，我被處以吊銷駕照和罰款。雖然在這個過程中沒有造成人員受傷或設施損壞，但這是我無法辯解的責任，因此向所有人致以誠摯的歉意。」

▲Suga發文致歉。（圖／翻攝自Weverse）



事實上，南韓《道路交通法》2020年6月修法，將電動滑板車分類為「個人型移動裝置」，僅16歲以上且持有機車駕照的人才能使用，且必須戴安全帽，也不能在酒後（血液酒精濃度0.03%以上）騎乘。

若在酒後駕駛電動滑板車被抓，將會與普通車輛的酒後駕駛一樣受到法律處罰。血液酒精濃度0.03%至0.08%未滿者，處1年以下有期徒刑或韓幣500萬元（約台幣12.5萬元）以下罰金；血液酒精濃度0.08%至0.20%未滿者，處1年以上2年以下有期徒刑或韓幣500萬至1000萬元（約台幣12.5萬至25萬元）罰金；血液酒精濃度0.20%以上者，處2年以上5年以下有期徒刑或韓幣1000萬至2000萬元（約台幣25萬至50萬元）罰金。此外，酒後駕駛電動滑板車被抓，還可能面臨駕照吊銷或暫停等行政處分。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。