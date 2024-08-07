陳怡叡新歡是千億富二代！直擊路邊親密互摸　「男方豪門身家曝光」

圖文／鏡週刊

本刊直擊陳怡叡與千億富二代Steven的錢櫃聚會完後，坐在多元計程車的2人看似準備進行下半夜行程；中途陳怡叡先去北市吉林路拿行李，繼續跟著她的Steven一路直達南港某個社區。有趣的是，該處社區出了個名醫江坤俊，之前被爆婚外與女護理師過夜，新聞鬧得滿城風雨。

▲00：06，進家門的途中，陳怡叡（右）呵護Steven（左）的肢體動作，讓2人的關係不言而喻。



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陳怡叡與Steven一同下車，Steven的手上還幫陳怡叡提著剛剛她帶好的黑色大行李包，而且他一臉迷茫，看上去應該是在滿開心的狀態；走進家門前，陳怡叡還親密地輕拍、撫摸著Steven的後背，關心他的狀態，一舉一動都非常體貼。隨後陳怡叡熟門熟路地打開社區大門，與Steven一同進屋返家，此刻已是午夜時分，而且再也沒看到2人出門。

▲「豐泰」是鞋類代工的製造商，市值算了算有1,400億元。（今周刊提供）

查找陳怡叡的新男友Steven，發現他來頭不小，身為富二代的他，家裡是做鞋類代工的製造商豐泰企業，成立逾40年，根據公開資訊，集團市值1,300、1,400億元左右。總部設於雲林科技工業園區，量產工廠遍布中國大陸、越南、印尼與印度，所生產之運動鞋數量占主要客戶NIKE全球銷售量的1/6。

▲陳薇巧（左）是陳怡叡新男友Steven的姊姊，當時她與有「國民老公」之稱、湯臣的湯珈鋮（右）爆出交往，也傳湯珈鋮的媽媽徐楓（中）對她很滿意。（翻攝自陳薇巧IG）

此外，Steven的姊姊陳薇巧也很有名，之前與湯臣集團主席徐楓愛子湯珈鋮傳出結婚，今年約35歲，「專攻茶道，經營一家茶藝館」「身材瘦高皮膚白皙，一頭直順長髮，穿著打扮風格端莊雅致，展現大家閨秀氣質。外型漂亮，個性端莊大方，舉止進退得宜」，都是她的好評。



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