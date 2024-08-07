ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳怡叡新歡是千億富二代！直擊路邊親密互摸　「男方豪門身家曝光」

陳怡叡（後排左2）與眾人歡聚的合照，Steven（前排右2）就曾出現。（翻攝自steven chen Threads）

圖文／鏡週刊

本刊直擊陳怡叡與千億富二代Steven的錢櫃聚會完後，坐在多元計程車的2人看似準備進行下半夜行程；中途陳怡叡先去北市吉林路拿行李，繼續跟著她的Steven一路直達南港某個社區。有趣的是，該處社區出了個名醫江坤俊，之前被爆婚外與女護理師過夜，新聞鬧得滿城風雨。

00：06，進家門的途中，陳怡叡（右）呵護Steven（左）的肢體動作，讓2人的關係不言而喻。

▲00：06，進家門的途中，陳怡叡（右）呵護Steven（左）的肢體動作，讓2人的關係不言而喻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳怡叡與Steven一同下車，Steven的手上還幫陳怡叡提著剛剛她帶好的黑色大行李包，而且他一臉迷茫，看上去應該是在滿開心的狀態；走進家門前，陳怡叡還親密地輕拍、撫摸著Steven的後背，關心他的狀態，一舉一動都非常體貼。隨後陳怡叡熟門熟路地打開社區大門，與Steven一同進屋返家，此刻已是午夜時分，而且再也沒看到2人出門。

「豐泰」是鞋類代工的製造商，市值算了算有1,400億元。（今周刊提供）

▲「豐泰」是鞋類代工的製造商，市值算了算有1,400億元。（今周刊提供）

查找陳怡叡的新男友Steven，發現他來頭不小，身為富二代的他，家裡是做鞋類代工的製造商豐泰企業，成立逾40年，根據公開資訊，集團市值1,300、1,400億元左右。總部設於雲林科技工業園區，量產工廠遍布中國大陸、越南、印尼與印度，所生產之運動鞋數量占主要客戶NIKE全球銷售量的1/6。

陳薇巧（左）是陳怡叡新男友Steven的姊姊，當時她與有「國民老公」之稱、湯臣的湯珈鋮（右）爆出交往，也傳湯珈鋮的媽媽徐楓（中）對她很滿意。（翻攝自陳薇巧IG）

▲陳薇巧（左）是陳怡叡新男友Steven的姊姊，當時她與有「國民老公」之稱、湯臣的湯珈鋮（右）爆出交往，也傳湯珈鋮的媽媽徐楓（中）對她很滿意。（翻攝自陳薇巧IG）

此外，Steven的姊姊陳薇巧也很有名，之前與湯臣集團主席徐楓愛子湯珈鋮傳出結婚，今年約35歲，「專攻茶道，經營一家茶藝館」「身材瘦高皮膚白皙，一頭直順長髮，穿著打扮風格端莊雅致，展現大家閨秀氣質。外型漂亮，個性端莊大方，舉止進退得宜」，都是她的好評。


更多鏡週刊報導
【女神夜勾富二代3】陳怡叡精采情史傳不停　王齊麟也在花邊名單中
【女神夜勾富二代4】自爆一年沒收入　陳怡叡「找不到留下來理由」原來有靠山

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

推薦閱讀

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！　甜喊驚喜禮物「我本人」

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！　甜喊驚喜禮物「我本人」

直擊／王齊麟「摸頭殺」陳詩媛6字宣主權：我的愛！　網看直播全閃瞎

直擊／王齊麟「摸頭殺」陳詩媛6字宣主權：我的愛！　網看直播全閃瞎

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝　洪百榕余皓然還幫宣傳　

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝　洪百榕余皓然還幫宣傳　

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

這位國手帥爆！朴寶劍出戰奧運拳擊　金牌到手「滿臉傷」劇照曝光

這位國手帥爆！朴寶劍出戰奧運拳擊　金牌到手「滿臉傷」劇照曝光

陳怡叡新歡是千億富二代！直擊路邊親密互摸　「男方豪門身家曝光」

陳怡叡新歡是千億富二代！直擊路邊親密互摸　「男方豪門身家曝光」

樂天女神陳怡叡「過夜特斯拉富二代」！　新歡起底是千億鞋業小開

樂天女神陳怡叡「過夜特斯拉富二代」！　新歡起底是千億鞋業小開

唐嘉鴻奪銅甜吻正妹妻！　與大陸選手「親密互動」內幕曝光

唐嘉鴻奪銅甜吻正妹妻！　與大陸選手「親密互動」內幕曝光

《倚天》女星尪遭扯嫖娼　她第一反應曝光：我老公終於紅了

《倚天》女星尪遭扯嫖娼　她第一反應曝光：我老公終於紅了

17歲全紅嬋賽前「跟直播狂買烏龜盲盒」！　被網友抓包：待了2小時

17歲全紅嬋賽前「跟直播狂買烏龜盲盒」！　被網友抓包：待了2小時

YTR牛排「撞臉王昶」曬對比照！　釣出蔡哥爆笑認證：太精準

YTR牛排「撞臉王昶」曬對比照！　釣出蔡哥爆笑認證：太精準

陳詩媛怕去球場太高調！　王齊麟甜蜜鼓勵：妳是最棒的

陳詩媛怕去球場太高調！　王齊麟甜蜜鼓勵：妳是最棒的

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！　甜喊驚喜禮物「我本人」

直擊／王齊麟「摸頭殺」陳詩媛6字宣主權：我的愛！　網看直播全閃瞎

黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝　洪百榕余皓然還幫宣傳　

鄭中基美女經紀人「道德操守問題」離職！他爆兩人關係老婆不高興

這位國手帥爆！朴寶劍出戰奧運拳擊　金牌到手「滿臉傷」劇照曝光

陳怡叡新歡是千億富二代！直擊路邊親密互摸　「男方豪門身家曝光」

樂天女神陳怡叡「過夜特斯拉富二代」！　新歡起底是千億鞋業小開

唐嘉鴻奪銅甜吻正妹妻！　與大陸選手「親密互動」內幕曝光

《倚天》女星尪遭扯嫖娼　她第一反應曝光：我老公終於紅了

17歲全紅嬋賽前「跟直播狂買烏龜盲盒」！　被網友抓包：待了2小時

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黑澀會美眉「認了賣假名牌」私訊曝光！　20年閨蜜也受害慘遭榨乾
  2. Gino、夏宇禾情斷1年又被拍！「6年情變原因曝光」　她受不了提分手
  3. 黑澀會美眉賣A貨「10萬名牌包飄塑膠味」！　曾是無名小站美少女爆紅
  4. 直擊／王齊麟「摸頭殺」陳詩媛6字宣主權：我的愛！　網看直播全閃瞎
  5. 小孟老師／8月7日星座運勢　雙魚種綠色植物助運
  6. 陳怡叡新歡是千億富二代！直擊路邊親密互摸　「男方豪門身家曝光」
  7. 樂天女神陳怡叡「過夜特斯拉富二代」！　新歡起底是千億鞋業小開
  8. 黑澀會美眉賣假包！「代購年撈千萬」遭通緝　洪百榕余皓然還幫宣傳　
  9. 快訊／陳詩媛現身機場接機王齊麟！　甜喊驚喜禮物「我本人」
  10. 詩亞決裂成語蕎！「上夜店白目行徑連發」扯出柯震東　眾人臉垮爆絕交

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366