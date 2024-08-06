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典典寶寶上學Day2進步了！劉子銓「突然有點難過」：男朋友先沒關係

記者劉宜庭／綜合報導

「典典寶寶」是藝人劉亮佐、趙小僑的寶貝女兒，今年滿2歲的她，昨天第一次上幼稚園，雖然連續兩天都有哭，但第二天狀況明顯有進步，同父異母的哥哥劉子銓則是感到有些不捨、並幽默呼籲「希望妳可以開開心心的，交到很多朋友，男朋友就先沒關係」。

▲典典寶寶上學Day2進步了！劉子銓「突然有點難過」：男朋友先沒關係。（圖／翻攝自IG／劉子銓）

▲典典寶寶上學Day2進步了！劉子銓「突然有點難過」：男朋友先沒關係。（圖／翻攝自IG／劉子銓）

▲對於典典寶寶上學，劉子銓內心也有些感慨。（圖／翻攝自IG／劉子銓）

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在典典寶寶上學第一天哭了的消息曝光後，引來許多網友關心狀況，對此，劉亮佐稍早透露：「第二天還是有哭，但是進步很多了。」他也表示自己這幾天的工作重點，就是帶寶貝女兒上學和放學。

▲典典寶寶上學Day2進步了！劉子銓「突然有點難過」：男朋友先沒關係。（圖／翻攝自IG／劉亮佐）

▲典典寶寶上學Day2進步了。（圖／翻攝自IG／劉亮佐）

趙小僑也在IG記錄接典典寶寶放學時的點滴，「接她下課，帶她來吃冰淇淋，她還記得義大利文的『冰淇淋、好吃』」；劉子銓第一天有送妹妹上學，對於妹妹上課第一天哭泣的狀況，內心同樣不捨，「突然有點難過，希望點點可以交到新朋友。」

劉子銓隔天再度PO出妹妹萌照，寫下溫暖話語：「上學快樂，雖然很捨不得，但希望妳可以開開心心的，交到很多朋友。」有趣的是，他接著話鋒一轉，化身成寵妹魔人「男朋友就先沒關係」，引來網友笑虧「看得出來最後一句是哥哥的重點」、「哥哥的擔憂都在最後一句了」、「最後一句是重點」。

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典典寶寶, 劉亮佐, 趙小僑, 劉子銓

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