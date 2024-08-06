蕾菈慶幸躲過台股大跌！　親揭2關鍵爽喊：沒受到損失

記者王靖淳／綜合報導

台股昨（5）日一早開低走低，單日大跌逾1700點，創下史上最大跌點，讓許多手上持有股票的民眾，都在網路上PO出「綠油油」的慘況截圖照。為此，平時會在社群分享生活的網紅蕾菈，也透過Threads發文，透露自己躲過這次台股史上最大跌點，同時也分享關鍵的2個原因，「沒受到什麼損失。」

▲蕾菈平時會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／la.112814）



蕾菈透露，她之所以能在這次市場波動中保持安全，主要有兩個原因。首先，她表示自己平時很重視對國際新聞的關注及時事的更新，這使她能即時掌握全球及國內的重要動態，進而作出明智的投資決策。她還利用業餘時間學習股市知識，包括市場走勢分析與各路資金計畫，並不斷提升自己的交易能力和風險評估。

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▲蕾菈透露自己躲過這次台股史上最大跌點。（圖／翻攝自Threads／la.112814）

蕾菈強調，她在投資方面的另一個成功因素是個人資金狀況——她坦言「沒錢」是她避免投資損失的另一原因。這個自嘲的表達不僅顯示她幽默的一面，也反映了在當前經濟環境下，不少投資者可能正在面臨的現實挑戰。為此，貼文在曝光後不久，立即吸引網友朝聖按讚，同時也有不少人紛紛留言表示「後勁很強」、「沒有投資，就沒有虧損」。