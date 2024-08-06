嫖娼3字男星答案揭曉！《慶餘年》太子說漏嘴…扯出《唐詭2》渣男

記者陳芊秀／綜合報導

大陸狗仔「追瓜少年阿飛」昨日（5）預告要踢爆「3字男星參與李易峰PC（指：嫖娼）事件」。該名狗仔聲稱，《慶餘年》飾演太子的張昊唯爆料戴向宇被調查嫖娼，錄音檔6日曝光，內容說到「我就沒有見過哪個男的嫖不了娼」。張昊唯發文道歉，並說音檔內容被加工。

▲《慶餘年》飾演太子的張昊唯錄音檔外洩，內容提到戴向宇被查嫖娼。（圖／翻攝自微博）

據狗仔「追瓜少年阿飛」公開一段4分多鐘錄音檔，男子說話聲音指稱是張昊唯，內容提到戴向宇告訴他「李易峰的事情查到他了」，並推測戴向宇「他可能清楚嫖娼的問題可能會爆出來」，問對話的對象怎麼理解嫖娼這件事。

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▲錄音檔曝光，張昊唯提到戴向宇說李易峰嫖娼查到他了。（圖／翻攝自微博）

張昊唯隨後發文說明，指自己與戴向宇素不相識，聊天是好多年前和朋友在籃球場熱身時閒聊八卦，「不知何時也不知為何被錄了音，音頻經過加工，指向性離譜，關於戴向宇的部分完全不是事實，所以此事純屬烏龍，子虛烏有」。他也為自己不負責任的言論向戴向宇道歉，以及向大眾道歉。

▲張昊唯表示錄音是好多年前，戴向宇部分不是事實。（圖／翻攝自微博）

陸媒《新浪娛樂》詢問戴向宇經紀人，對方反問「你覺得會是真的嗎？」經紀人表示戴向宇不認識張昊唯是誰，沒有任何交集，人一紅是非就多，團隊討論完之後會統一向外回覆。

戴向宇現年39歲，與女星陳紫函於2016年結婚，最近在暑期黑馬劇 《唐朝詭事錄之西行》其中一個單元演渣男李雲，戲裡辜負5個女人，掀起劇粉討論。近年作品包括仙俠劇《三生三世枕上書》飾演聶初寅、《贅婿》飾演烏啟豪等。他的妻子陳紫涵演出無數夯劇，包括《倚天屠龍記》、《卿卿日常》、《玉骨遙》等。

▲戴向宇在夯劇《唐朝詭事錄之西行》演渣男李雲。（圖／翻攝自微博）

▲戴向宇、陳紫涵是明星夫妻。（圖／翻攝自微博）