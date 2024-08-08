小孟老師／8月8日星座運勢　父親節！雙子座「賺錢機運旺」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：減少品質誤差

感情：充分展現體貼

財運：聽取眾人意見

幸運色：灰色

貴人：魔羯

小人：天蠍

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雙子座

工作：同事請教意見

感情：戀愛積極進取

財運：有賺錢的機運

幸運色：大紅色

貴人：天蠍

小人：金牛

天秤座

工作：自我技術提升

感情：溝通互動良好

財運：豐盛獲利到來

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：處女

【土象星座】

魔羯座

工作：心緒平靜穩定

感情：雙方兩情相悅

財運：看中不錯商機

幸運色：大紅色

貴人：雙魚

小人：牡羊

金牛座



工作：突破事業發展

感情：態度謙虛有禮

財運：低預算好品質

幸運色：卡其色

貴人：巨蟹

小人：魔羯

處女座

工作：職場人氣增加

感情：雙方相處愉悅

財運：積極理財得財

幸運色：棕色

貴人：獅子

小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：工作進程穩定

感情：表露真誠心聲

財運：購物做好預算

幸運色：橙色

貴人：水瓶

小人：天秤

天蠍座

工作：做事拿捏分寸

感情：意外遇見愛情

財運：投資熱情增加

幸運色：黃色

貴人：牡羊

小人：巨蟹

雙魚座

工作：與人分享喜樂

感情：意外相遇的愛

財運：採納專家意見

幸運色：橘色

貴人：處女

小人：獅子

【火象星座】

牡羊座

工作：提供有用想法

感情：尊重對方生活

財運：誠實保守投資

幸運色：黑色

貴人：天秤

小人：雙子

獅子座

工作：提供團隊指導

感情：增添了新鮮感

財運：努力持續賺錢

幸運色：淡藍色

貴人：射手

小人：水瓶

射手座

工作：提高品質標準

感情：維持良好情感

財運：自信處理資金

幸運色：紅色

貴人：雙子

小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。