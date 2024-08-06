《韓星地帶3》拍成戀愛真人秀　Dex曖昧俞利：以為重拍《單身》

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

由Disney+所打造的爆笑節目《韓星地帶：逃脫任務3》即將在7日公開，本季由舊班底俞利、劉在錫領軍新班底Dex與金東炫共同撐過4小時，突破重重關卡與任務。4位主持人6日一早在首爾出席節目發佈會，雖然少了李光洙，但依舊「笑」果十足，尤其是大勢男Dex的加入，俞利馬上被劉在錫虧「這一季真的好開心」，兩人電流曖昧，連Dex本人都認證：「還以為重新再拍一次《單身即地獄》了。」

▼▲金東炫加入帶給觀眾更多笑聲。（圖／Disney+提供）



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《韓星地帶：逃脫任務3》節目內容強化想像力，加入許多引發觀眾共感的社會探討話題，比方說AI、房貸等等，還有眾所注目的「納涼特輯」，不同於前兩季重於裝置，本季安排工作人員躲在廢棄建築物裡，PD驚呼：「前一晚我們工作人員有自己先體驗，大家都說『真的太可怕了』，在錫跟東炫來一定會成功，但沒想到連Dex都害怕。」

Dex擁有帥氣的外表與體魄，他則自虧：「那些場景會讓出演者很投入，現場的現實感很逼真，我這段時間都在裝帥、裝很厲害，這次節目播完形象應該會一瞬間崩塌。」向來不怕鬼的他，在節目裡瘋狂尖叫，他笑很：「我第一次那麼怕鬼！」在參加《韓星地帶：逃脫任務3》以前，他想說：「這季絕對不會放棄，如果我們都通過了怎麼辦，但是我過於傲慢了，真的不容易。」

▲Dex與俞利這季曖昧電流強烈。（圖／Disney+提供）



不僅如此，俞利與Dex這季充滿曖昧電流，劉在錫虧她：「俞利這一季真的好開心。」她笑容藏不住解釋，「我絕對沒有那樣的意圖，就是自然地流露出的火花，我也是有點慌張，但Dex很幫我、很照顧我，畢竟旁邊這兩位都會先逃跑，所以沒辦法。」劉在錫又虧：「不是妳在等他（Dex）出現嗎？」Dex也自嘲：「好像是重新再拍《單身即地獄》的感覺，有那樣的氛圍。」

▲Disney+所打造的爆笑節目《韓星地帶：逃脫任務3》由劉在錫領軍眾班底。（圖／Disney+提供）



任務難度升級，《韓星地帶：逃脫任務3》所砸的資金也可觀，製作人透過記者會向「金主」Disney+致謝，「（錢）一直都給得很足夠，畢竟是靠想像力所打造出來的空間，所以製作費Disney+方面有給予我們很多的支援。」《韓星地帶：逃脫任務3》7日起每週三在Disney+上線播出。