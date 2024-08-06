小娟演唱會「當天早上」奶奶出殯！淚訴惋惜歉意　(G)I-DLE緊擁安慰

記者張筱涵／綜合報導

韓團(G)I-DLE隊長小娟在4日演唱會上，提到其實當天早上是奶奶的出殯儀式，但因為活動的關係全程都沒辦法參與，對此感到內疚和惋惜：「下輩子我們要以同歲朋友相遇，當長長久久的朋友吧，奶奶，我愛妳。」而合約狀況也在這次演唱會引起了話題。

▲(G)I-DLE剛結束首爾演唱會。（圖／翻攝自Instagram／official_g_i_dle）



小娟4日在演唱會途中表示：「我爸爸媽媽有來，其實早上是奶奶的出殯儀式，但整個喪禮的過程我都沒能參與，我想當個孝順的人，卻總是因為工作忙碌，沒能對奶奶更好，我最喜歡的人就是奶奶了，對不起沒能好好守護爸爸媽媽，未來我會成為努力工作又能守護住家人的女兒。」

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在小娟忍不住哭泣並轉頭背對觀眾時，薇娟、Minnie、雨琦和舒華都在第一時間圍成一圈抱住對方給予安慰，Minnie也忍不住流下了淚水說：「雖然我們隊長總是看起來很堅強，其實她和我們都是一樣的。」舒華也接著說：「奶奶會以妳為榮的。」

演唱會結束後，小娟也在Instagram限時動態上傳了小時候和奶奶一同玩耍的影片，感性告白：「我的第一個朋友，我的奶奶，明明說是最好的朋友，卻以工作忙碌的藉口，沒能陪妳走過最後一程，對不起，下輩子我們要以同歲朋友相遇，當長長久久的朋友吧，奶奶，我愛妳。」

▲小娟悼念奶奶。（圖／翻攝自Instagram／tiny.pretty.j）



另外，在這次演唱會上，小娟SOLO表演了〈Is this bad b****** number?〉，並改編歌詞為「11月合約結束，誰能阻止我」，引發了關於續約的猜測。所屬公司Cube娛樂對此解釋說：「所有成員的續約時間在明年，歌詞只是表演的一部分。」

事實上，(G)I-DLE以8月3、4日首爾演唱會為起點，將展開全球巡迴演唱會，行程已經排滿到11月，將陸續到香港、日本、美國、台灣、泰國、澳門和澳洲開唱。

▲(G)I-DLE續約狀況引關注。（圖／翻攝自Instagram／official_g_i_dle）