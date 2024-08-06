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土耳其大叔遭瞎傳「巴黎出差臨時上陣」　吳鳳揭真相：想邀他夜市射氣球

記者黃皓瑋／綜合報導

51歲的土耳其射擊國手迪凱奇（Yusuf Dikeç），因在奧運輕裝上陣奪下銀牌，受到全球網友熱議。近期網路上流傳他賽後受訪，自稱在出差途中臨時受邀參賽的惡搞影片，對此土耳其裔的藝人吳鳳，日前揭曉了迪凱奇受訪的真實內容，透露他其實也是位認真比賽的選手，並笑稱「想邀他來夜市射氣球」。

▲▼迪凱齊（Yusuf Dikeç）。（圖／翻攝自IG／yusufdikecofficial）

▲迪凱奇在奧運中的表現引發關注。（圖／翻攝自IG／yusufdikecofficial）

迪凱奇日前參加空氣槍比賽，在沒有配戴裝備的狀態下，以手插口袋的射姿奪下銀牌，瀟灑模樣圈粉無數，也引起熱烈討論，還被網友戲稱「本業是殺手」。不過隨著他人氣飆升，近期也出現一段惡搞影片，影片中他接受訪問，自稱為了出差來到巴黎，卻突然接到徵召他參加奧運的電話，因此趁著午餐前的空檔跑去比賽，引發關注。

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對於迪凱奇的消息相當關心的吳鳳，日前發文透露對方因奧運爆紅，IG在2天內漲粉50萬，「很多關於他的都市傳說就傳開了，其中一段他被訪問的影片，我覺得翻譯者真的太幽默了！」吳鳳也提供訪談片段的正確翻譯，並透露正在努力聯絡對方，「很想邀請他來台灣夜市射氣球」。

▲▼吳鳳認為「能力跟技術比一張大學畢業證書重要」。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

▲吳鳳公佈迪凱奇受訪的真實內容。（圖／翻攝自Facebook／吳鳳 Rifat）

根據吳鳳的翻譯內容，迪凱奇自曝有關注大家對他的討論，也坦言比賽時其實很緊張。談起不配戴裝備的原因，他透露一方面是戴著不舒服，另一方面則是他認為奧運的精神，是要呈現選手的才藝，因此想用最自然的方式來比賽。吳鳳的貼文一出讓不少網友直呼：「終於看到正常的翻譯」、「期待大叔來台灣」。

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