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陳詩媛隔空喊「可惡！我男友怎還不回來」　王齊麟秒被釣出來放閃了

記者劉宛欣／綜合報導

台灣羽球男雙組合王齊麟、李洋在巴黎奧運奪下金牌，創下史上第一個連霸奧運冠軍的紀錄。他先前於4月認愛樂天啦啦隊女孩陳詩媛，公開戀情以後不吝於社群上放閃，在確定奪金牌以後，陳詩媛還曬出了「女友限定版」的金牌自拍照，甜蜜指數爆表，稍早她上傳了新的奧運選手介紹影片，又在留言處放了一顆巨型閃光彈，引起熱烈討論。

▲陳詩媛訪問邱相榤，羅嘉翎驚喜現身。（圖／翻攝自陳詩媛Instagram）

▲陳詩媛訪問邱相榤，羅嘉翎驚喜現身。（圖／翻攝自陳詩媛Instagram）

陳詩媛自奧運開始以來，陸續曬出奧運選手們的介紹影片，最新一支影片與即將和男友王齊麟搭檔的邱相榤合體，影片中邱相榤與跆拳道國手女友羅嘉翎驚喜同框，她事後在影片下方留言「好閃可惡，我男友怎麼還不回來」，被許多網友截圖傳至Threads上，標記王齊麟期望能被「海巡」到，王齊麟也不負眾望真的浮出回覆「要回去了」、「這（指陳詩媛留言）在哪裡」。

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▲陳詩媛訪問邱相榤，羅嘉翎驚喜現身。（圖／翻攝自陳詩媛Instagram）

▲陳詩媛留言釣出王齊麟回應。（圖／翻攝自Threads）

陳詩媛近日也在隊友琳妲的IG短片中甜蜜透露七夕情人節要與男友一起過，陳詩媛向琳妲透露，男友王齊麟奧運後回台，兩人計劃在七夕情人節當天約會。琳妲試圖以幽默的方式詢問，對方是否有特別的約會活動，例如「怕以球（打羽球）」。然而，陳詩媛害羞表示：「就．．．一般正常的見面就好！」

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