李立群氣罵「看不到奧運」：台灣太小買不起轉播！　急得爆粗口

記者劉宛欣／綜合報導

資深藝人李立群近年原定居上海，直到2022年遇到上海封控，拍攝抖音分享封控生活意外吸引大批粉絲，目前人回到台灣休養。近日奧運賽事成為全球各地最熱門的焦點，他也於抖音分享了追奧運的心情，有人將他抖音上的影片剪成片段轉PO到微博、小紅書等平台，影片中可以看到他抱怨台灣看不到奧運，直呼「台灣太小了，買不起那轉播權」。

▲李立群抱怨台灣看不到奧運的影片在抖音瘋傳。（圖／翻攝自抖音）

近日一段李立群的影片在抖音上瘋傳，標題為「台灣沒有電視台轉播奧運會，把老爺子急的都爆粗口了」，片中可以看到李立群氣得抱怨「台灣沒有台看啊，台灣找不到台啊，把人氣得！台灣太小了，買不起那轉播權，參加的隊伍也不多」，接著讚賞中國大陸「這時候你到大陸去看奧運，是最過癮的時候，真他X氣人」。李立群還提及「當然中國選手得金牌是最高興的事情，希望我們中國的奧林匹克選手能得到非常好的成績」。

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▲李立群稱在台灣要想辦法才能看到奧運。（圖／翻攝自抖音）

另外一段由李立群自己PO出的影片可以看到，他改口稱台灣看得到奧運，只是「看現場直播的要付費」，但他不想要付費，所以都只看重播，以及新聞台的相關報導，他還說：「主要還是關心中國的選手，當然我更關心台灣的，但台灣選手歷年來的成績就很一般，希望他們表現好，增加一些經驗，志在參加也不錯，其他的團體冠軍就看中國大陸的。」比較起來較為看好對岸的運動員。

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