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台大學霸歌手謝孟其母校開唱！　挑戰自彈自唱緊張失眠

▲▼ 台大碩士歌手謝孟其舉辦音樂會。（圖／時大音樂提供）

▲ 台大碩士歌手謝孟其舉辦音樂會。（圖／時大音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

台大碩士歌手謝孟其推出個人首張創作專輯《反芻》，而他也於昨（4日）解鎖人生第一個專場，在母校舉辦《吉光片羽》音樂分享會，他挑戰吉他自彈自唱，除了新歌〈當想念〉、〈靈魂繼續闖蕩〉以外，更彈唱偶像徐佳瑩（lala）的〈言不由衷〉，還有給他諸多鼓勵的施易男之〈一輪明月〉。

▲▼ 謝孟其挑戰自彈自唱。（圖／時大音樂提供）

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▲▼ 謝孟其挑戰自彈自唱。（圖／時大音樂提供）

▲▼ 台大碩士歌手謝孟其舉辦音樂會。（圖／時大音樂提供）

他分享首次在公開演出自彈自唱的心情，「其實比想像中更能享受在歌曲裡，可能是太擔心沒能按好和弦，所以反而在唱的部分是直接打從心底的去詮釋，也給自己一個期許與目標，覺得下次可以挑戰更多一點自彈自唱的部分。」為此，他足足心繫了1個多月，到演出前一夜還疑似壓力大，整晚沒睡好頻頻做夢，翻來翻去直到天明。
 
音樂分享會後，謝孟其逐一「翻牌」到場粉絲，用這次發片的「反芻卡」結緣，不少粉絲提及內心所疑惑、想問的，竟然都在卡牌中找到答案，甚至與謝孟其翻出同一張牌，讓孟其也覺得相當驚喜，笑說：「覺得這次發片，快斜槓出新身份-占卜師。」謝孟其也分享，「身為佛教徒，相信祈求（祈禱）的力量，一直都覺得宇宙在冥冥之中都有它的安排，有時我們只是需要多加觀察或是勇敢地被推一把。」

所以他才設計了《反芻卡》，希望透過自己書寫的30句話，幫助大家在反芻、消化生活中的各種經歷與情緒時，能夠有一些提示或是鼓勵。請觀眾抽卡牌的時候，抽到了一張「都下雨了，為什麼還不撐傘」，剛好就是下一首歌〈袂要緊〉想要傳遞的「我們應該要多照顧自己一點」的心情。
 

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