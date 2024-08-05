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成軍22年！泰國國民天團COCKTAIL首度來台開唱嗨翻

記者許逸群／台北報導

泰國元祖級樂團COCKTAIL昨（4日）於新北Zepp舉辦了「COCKTAIL LIVE IN TAIPEI 2024 」專場演出。他們成軍22年來首次來到台灣開專場演唱會，現場擠滿了台灣喜愛泰樂的歌迷，更有不少在台的泰國歌迷力挺這個來自故鄉的國民天團。

▲▼ 泰國元祖級樂團COCKTAIL。（圖／華貴娛樂提供）

▲▼ 泰國元祖級樂團COCKTAIL首度來台開唱。（圖／華貴娛樂提供）

▲▼ 泰國元祖級樂團COCKTAIL。（圖／華貴娛樂提供）

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演出前曾一度擔心語言隔閡會冷場的COCKTAIL，在演出結束後可以說是又驚又喜，因為演唱會上不但常常出現全場大合唱，甚至他們用泰文跟歌迷互動，台下竟然很多人都聽得懂，主唱Ohm還一度開玩笑對翻譯老師說：「看來不需要你幫忙翻譯了！」

泰國樂團COCKTAIL音樂風格融合搖滾、流行和泰國本土元素，在泰國樂壇中佔有無可取代的地位，很多喜歡聽泰文歌的台灣歌迷在他的音樂清單裡總會有一首COCKTAIL的歌。演唱會上COCKTAIL他們選擇了許多台灣歌迷都十分熟悉的歌曲，幾乎前奏一下就會引起全場歡呼。

▲▼ 泰國元祖級樂團COCKTAIL。（圖／華貴娛樂提供）

▲COCKTAIL與台灣的樂迷大合影。（圖／華貴娛樂提供）

演唱會結束後歌迷遲遲不肯離場，安可聲此起彼落沒有間斷，原先沒有規劃安可曲的COCKTAIL被歌迷感動直說：「既然大家想聽，我們就來唱吧！」臨時決定返場接連演唱了兩首歌，主唱Ohm忍不住感性地說：「雖然時間有點短，但不管未來怎樣，就讓我們把握當下吧！」

結束台灣演唱會後，COCKTAIL就要返回泰國為接下來的告別演唱會做準備，作為泰國樂壇的前輩，主唱Ohm很開心台灣有越來越多的歌迷開始喜歡泰國音樂，並不會因為語言的問題而有距離，他也希望未來會有越來越多的泰國歌手來台灣演出。

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