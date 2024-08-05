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搶票準備！謎幻樂團Imagine Dragons確定11月台北開唱

記者許逸群／台北報導

曾在2015、2018年口碑好到爆棚完售開唱、生涯1,600億次數位串流天量、榮獲葛萊美獎「最佳搖滾演出」的Imagine Dragons（謎幻樂團），睽違6年隆重宣佈將帶著全新世界巡迴《Imagine Dragons : LOOM WORLD TOUR LIVE IN TAIPEI》11月28日於台北南港展覽館，三度登台熱血開唱！

▲謎幻樂團Imagine Dragons確定11月台北開唱。（圖／Nation Taiwan提供）

▲謎幻樂團Imagine Dragons確定11月台北開唱。（圖／Nation Taiwan提供）

Imagine Dragons昨日在社群網路上對話藏彩蛋暖身配上金曲填字遊戲，已先引起一波討論聲量，讓粉絲激動表示「終於等到」，短短1天內已吸引超過12萬人累積觀看解答，主唱Dan Reynolds也拍胸表示：「我保證，我們願意唱遍全世界，包括美洲、歐洲還有亞洲，這是真的世界巡迴！」果真再次指定台北。

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▲謎幻樂團Imagine Dragons確定11月台北開唱。（圖／Nation Taiwan提供）

▲謎幻樂團Imagine Dragons將3度來到台北演出。（圖／Nation Taiwan提供）

Imagine Dragons距離上次來台已有6年之久，隨著新作品《LOOM》發行，全新世界巡迴《Imagine Dragons : LOOM WORLD TOUR》同步起跑。沒有食言的Imagine Dragons確定將在11月28日，帶著嶄新的搖滾能量3度站上台北演出。

2008年成軍的Imagine Dragons打造出全新流行搖滾樂種，兼具另類和獨立調性，透過磅礴旋律傳達出歌詞中的正能量，首首作品撼動人心，由擁有傲視群雄的結實身材主唱Dan Reynolds領軍闖天下，在2012年首張專輯《Night Visions》推出後即巔峰，首周空降全美搖滾榜、另類榜雙冠，甚至連續3年都保持在前十名之中，全美狂銷七白金驚人銷量，直登樂壇最高殿堂奪下葛萊美獎「最佳搖滾演出」。

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Imagine Dragons, 謎幻樂團

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