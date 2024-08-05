《超級星光大道》冠軍轉戰舞台劇！　揭與評審黃韻玲超深緣分

記者黃庠棻／台北報導

綠光劇團國民戲劇《人間條件一》，目前已進入緊鑼密鼓的排練中。主演洪都拉斯表示「排練場上大家就像螺絲釘一樣非上緊不可，也期待導演接下來的精雕細琢。」父親節前夕迎來吳念真導演的72歲生日，演員洪都拉斯、方宥心、呂捷、李夢純、陳昭婷及群戲演員們特別送上台詞裡最重要的「三千萬」，即是千萬要平安、千萬要幸福、千萬要堅強做生日祝福。

▲《人間條件一》緊鑼密鼓排練中。（圖／綠光劇團提供）



吳念真編劇、導演的《人間條件一》，由洪都拉斯飾演的里長伯跟方宥心飾演的女兒阿美及阿嬤，展開一段兩人三角需要被彼此理解的親情線。78歲的阿嬤有著強烈的道德感，帶著一句說不出口的遺憾回到人間；夾在上一代與下一代之間的父親，想要有所一番成就，打造鄉里間的王國來證明自己，卻忘了教養竟然充滿藩籬。

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▲《人間條件一》緊鑼密鼓排練中。（圖／綠光劇團提供）



另一個角色則是得不到家庭溫暖的獨生女阿美，正值情竇初開，找不到答案與出口。一人分飾兩角的方宥心在一幕掃墓回家時竟然阿嬤上身，對著父親喊出「死囡仔，你給我跪下去」，在一陣七嘴八舌的身分確認後，洪都拉斯下跪大喊「阿母你怎麼會回來啦！」

方宥心談起這個角色，有趣的不僅是國台語切換角色，神情與語氣也很重要，她更驚訝地表達出「很難想像這是吳導23年前寫的劇本」，表現了台灣人的傳統美德，常常伴隨著說不出口的愛，運用三代教養觀念去衝撞與磨合，去理解每個角色生命中的遺憾。

童星出身且曾是《超級星光大道》冠軍的方宥心，當時在比賽期間因為歌唱不如預期相當低潮，透露「當時是評審黃韻玲走到後台牽起我的手，說了鼓勵我的話，那種感覺就像我回到家，媽媽開口問的第一句話」。

▲方宥心跟黃韻玲有超深緣分。（圖／綠光劇團提供）

兩人的緣分不僅如此，在綠光劇團《結婚！結昏? 辦桌》以及《人間條件一》這兩齣作品中，方宥心正好詮釋黃韻玲演過的角色，這樣的緣分，像是有人一直看照著，感動直呼「感謝《人間條件一》讓我還有機會見到小玲姊，因為我永遠記得當時她走到後台對我說的話，這是多麼珍貴的一顆藥丸。」