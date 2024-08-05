麟洋配金牌頒獎人撞臉《食神》好姨！網認出「亮晶晶女士」來頭超大

記者陳芊秀／綜合報導

「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運金牌戰獲勝，全台民眾興奮整晚成了不眠之夜！而現場頒獎禮變成大型撞臉現場，除了大陸選手梁偉鏗神似網紅蔡哥，王昶像陸劇男神張翰，連頒獎人都像電影《食神》的評審「好姨」薛家燕！而她被台灣網友稱為「亮晶晶女士」，原來是泰國羽聯主席帕塔瑪（Patama Leeswadtrakul）。

▲麟洋配頒獎人撞臉《食神》好姨。（圖／翻攝自Patama Leeswadtrakul臉書、網路）

帕塔瑪身穿紺色西裝外套搭配長褲，內搭白襯衫，手上戴著鑽戒、名錶增添貴氣，搶眼的方框眼鏡，造型神似《食神》評審。她在泰國是成功的企業家，對國家文化、體育活動都做出極大貢獻，且連任4屆泰國羽協主席，推動羽球運動，尤其在疫情期間所有比賽停止，沒有贊助商支持之際，她向泰國政府和世界羽球聯盟（BWF）提議在泰國舉辦比賽，邀請全球好手包括戴資穎、周天成前往曼谷，成功讓羽球運動在泰國受到重視。

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▲▼「麟洋配」李洋、王齊麟奪金頒獎大合照，銀牌大陸選手王昶（後排左1）神似張翰，梁偉鏗（前排左1）神似網紅蔡哥。（圖／路透）

同時帕塔瑪也是國際奧委會委員會的成員。她現身會場氣場優雅，一一與羽球好手握手致意，現場「撞明星臉」的人士再添一位，台灣網友頻頻找頒獎互動亮點「亮晶晶女士超可愛」、「港風妝容」、「是亮晶晶女士」！