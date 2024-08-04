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電影《鬼才之道》包場「給好兄弟看」　道長：廳內氣氛平和

記者許逸群／台北報導

適逢鬼月鬼門開起第一天，電影《鬼才之道》特地選在「鬼門開」當天包下西門町台北in89豪華影城的最大廳，邀請超過500位的「好兄弟」午夜12點準時入場觀影，讓他們在難得的放假月能有個屬於自己的「專場」。活動現場不只找來道長舉辦法會、進行普渡儀式，更用心將電影票燒給好兄弟。

▲電影《鬼才之道》包場「給好兄弟看」。（圖／牽猴子提供）

▲▼《鬼才之道》包場「給好兄弟看」，並請來道長進行儀式。（圖／牽猴子提供）

▲電影《鬼才之道》包場「給好兄弟看」。（圖／牽猴子提供）

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《鬼才之道》由陳柏霖、張榕榕、王淨、姚以緹、百白與瘦瘦主演，描述陰間厲鬼們為了滯留人間，力爭上游創造都市傳說的勵志喜劇。監製陳怡樺分享：「《鬼才之道》是部描述陰間故事的喜劇，很早就計畫在鬼門開這天，放映給好兄弟們看，讓他們能開心度過這個屬於他們的假期。」

▲今年北影賣最快！神秘場《鬼才之道》。（圖／牽猴子提供）

▲電影《鬼才之道》劇照。（圖／牽猴子提供）

現場請來傳承六代的百年道長李戊己為「好兄弟」祈福，不只設下結界，也在廳外盛大舉辦了普渡儀式。李戊己分享：「我們做法會，邀請了附近的孤魂野鬼們一起來享受美食、觀賞電影。」相信祂們對電影也充滿好奇，電影放映時他也特別進場維持空間秩序，李戊己笑說：「廳內氣氛算是蠻平和的。」

電影《鬼才之道》全新概念的陰間喜劇，由陳柏霖、張榕容、王淨、百白、瘦瘦、姚以緹主演。故事劇情從一間沒落的都市傳說「旺來大飯店」414號房開始，過氣女鬼天后凱薩琳與鬼經紀人Makoto為了在鬼界不被時代淘汰，得找尋出路，力爭上游的厲鬼們，要如何繼續成名陽間，創造新的都市傳說。

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鬼才之道, 鬼月, 鬼門開

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