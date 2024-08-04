王齊麟爭金前不忘海巡！　親揭奧運日常生活：我都會看見

記者黃皓瑋／綜合報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」征戰奧運，將於今（4日）晚爭奪金牌，雖然身負比賽壓力，王齊麟仍不忘在Threads上「海巡」，留言回答網友問題，並親揭在奧運期間的日常生活，引發關注。而面對網友們的加油打氣，王齊麟也暖心喊話：「我都會看見」。

▲王齊麟爭金前仍不忘在Threads上海巡。（圖／路透）



麟洋配憑藉在奧運的精采表現，成為近期網友討論的焦點，王齊麟也趁著比賽空檔，一邊休息、一邊回覆Threads上的提問、加油貼文，讓大批網友戲稱他是「海巡隊長」。日前有網友發文為麟洋配加油，並表示「希望我也可以被（王齊麟）看見」，王齊麟也親自回覆：「每一位我都會看見的。」

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▲王齊麟回應網友。（圖／翻攝自Threads）

近期有不少網友對王齊麟的奧運生活相當好奇，他也一一留言回應。有網友提問「在巴黎不比賽時在做什麼」，王齊麟透露「躺在床上思考人生」；而被問到「今天在打的時候在想什麼」時，王齊麟則笑稱「想著我等等吃幾個漢堡」。還有網友發現，每當王齊麟在泡冰水休息時，似乎就會開始海巡，讓王齊麟笑稱「這都被你串聯起來」。

此外，王齊麟2日對戰丹麥組合時，球拍一度斷線，他在雙方激烈交手的過程中，仍迅速移動到場外更換球拍，並順利銜接，一氣呵成的動作引發討論。有網友好奇他奧運會帶幾支球拍，王齊麟則表示「至少6支以上」，他也透露在交手中更換球拍的關鍵，除了動作要快，「同時也要搭檔製造時間，讓我有機會去換」。