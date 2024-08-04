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用變頻冷氣「電費還破1萬9」 鮪魚加裝1設備1年⋯結果超驚人：最好決定

記者潘慧中／綜合報導

鮪魚（徐瑋吟）2023年9月收到7、8月的電費帳單，發現金額居然高達19841元時，她嚇到震驚詢問：「我明明挑了變頻，怎麼還是這麼貴？」找到原因後，她決定改造家中露台，經過近一年實測，結果讓她3日不禁驚呼：「真的超級離譜！」

▲▼鮪魚,徐瑋吟。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

▲鮪魚加裝電動捲簾後，用電量明顯變少了。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

鮪魚3日在Instagram限時動態透露，去年發現7、8月電費高得離譜後，她便決定在露台安裝電動捲簾，經過近一年實測，她覺得這個東西超強，「防曬程度讓我的室內溫度下降超多外，2023跟2024七月的總電度也相差590.18度！」

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▲▼鮪魚,徐瑋吟。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

▲▼鮪魚,徐瑋吟。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

▲▼鮪魚,徐瑋吟。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

▲鮪魚在露台加裝電動捲簾1年了。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

比較去年和今年的用電，鮪魚驚覺最近每天大多維持在35至40度之間，相較於同期的60至70度，差距真的非常驚人，「超級離譜，驚呆我了！」

鮪魚表示她並沒有收業配，是因為效果有實際反映在電費上，她才決定分享，「能抵擋80%的紫外線與熱能」，很推薦給家有露台的網友，「電動捲簾真的是我住進新家兩年多來最好的決定。」

事實上，去年經過神人分析，鮪魚發現高電費的最大問題可能不在於這些電器，而是使用冷氣的方式。因為家中飼養了長毛狗，她怕狗狗會覺得熱，所以冷氣總是開22度、小風量，全天候24小時都在運轉，但被網友指出開小風反而更耗電，還不如開自動風量，並在客廳放置循環扇，就能大幅降低機器負擔。

▲▼鮪魚,徐瑋吟。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

▲鮪魚之前怕狗狗會覺得熱，所以冷氣總是全天候開22度、小風量。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

此外，鮪魚的住處有良好的三面採光，平時因為喜歡陽光灑入的感覺，所以能拉開窗簾就都會拉開，卻沒想到可能因此導致室內溫度一直偏高，加上冷氣又只開小風量，要耗費極大電力才能維持22度，電費自然驚人。

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